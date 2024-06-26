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統一獅隊在家封王 隊史第17座季冠軍

記者陳宛晶／台北26日電
統一獅昨奪隊史第17座季冠軍，隊友開心擁抱。(記者劉學聖／攝影)
統一獅昨奪隊史第17座季冠軍，隊友開心擁抱。(記者劉學聖／攝影)

在台南棒球場拋彩帶的最後機會，統一獅隊沒有錯過，昨以11比4擊敗樂天桃猿隊，上半季封王魔術數字歸零，獅隊取得隊史第17座季冠軍，總教練林岳平執教生涯四座季冠軍則是單獨站上隊史第一高度。

此戰為原訂在5月28日進行，打到二局上結束、0比0時因雨喊卡，勝騎士在賽事保留前先發兩局無失分，羅昂昨天接手中繼四局失兩分（責失一分），布雷克也登板兩局，帳面紀錄上形成三洋投全部押上；打線則以蘇智傑四安最亮眼，成為封王戰單場MVP，霸氣喊話：「這只是現階段任務，我們還要拿下總冠軍。」

猿隊由日籍洋投鈴木駿輔扛起此戰，投三點二局被敲五安打、失七分（責失五分），失分核爆發生在第五局，被連四棒敲出安打，猿隊換投也未能踩住煞車，獅隊單局攻下六分奠定勝基。

獅隊從開季起戰績一路獨走，卻在六月中遭遇八戰七敗的低潮，拖慢封王腳步，昨為上半季在台南棒球場的最後一場比賽，若輸球就將無緣在大本營拋彩帶，獅子軍在戰線前段提前打爆對手，宣示「染橘」主場的決心。

林岳平繼2020年下半季、2021年下半季、2023年上半季，奪下執教生涯第四座季冠軍，超越呂文生、大石彌太郎，成為隊史最多季冠軍教頭；至於聯盟史上則是與林易增並列第三，前兩名為洪一中13座、徐生明五座。

獅隊稱霸上半季，四位洋投功不可沒，本季至今聯手貢獻拿下20勝，勝投數與猿隊並列第一，防禦率2.01、每局被上壘率1.06等各項數據都海放其他五隊外援，讓獅隊手握超強輪值，連牛棚戰力漏洞都找到救急貼布。

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