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夏月電費負擔重 私校：學雜費早不夠用

記者江婉儀、李芯／台北26日電
電價成為私校沉重負擔，淡江大學表示，冷氣、實驗室等耗電量大，曾在夏季電費開徵時，因用電量超過契約容量，被開罰兩、三百萬元。(記者蘇健忠／攝影)
電價成為私校沉重負擔，淡江大學表示，冷氣、實驗室等耗電量大，曾在夏季電費開徵時，因用電量超過契約容量，被開罰兩、三百萬元。(記者蘇健忠／攝影)

受少子化影響，學生愈來愈少，但老師薪資成本還是一樣，隨著夏季用電高峰到來，電費更成為私校沉重負擔。私立大學校院協進會理事長、大同大學校長何明果直言，居高不下的電費，對大小校都是影響，尤其理工科，電費加上學費結構問題，更是雪上加霜。

儘管這波漲電價，農漁、學校、社福團體等維持電價凍漲，不過淡江大學總務長蕭瑞祥坦言，電費成本高昂，確實占學校支出很大一部分，淡江大學去年全年電費約7300多萬元(台幣，以下同)。

輔大校園多達50棟建物，師生2萬6000人，一年電費落在八、九千萬元。校方坦言，近年陸續啟用外語大樓、足球場看台，其中一處學生宿舍全面開放，總地板面積從31公頃上升至35公頃，電費支應頗感壓力。

華梵大學總務處營繕組長程向榮分析，校內最大耗電來源是照明燈具、冷氣機，已全面更換為LED照明，老舊空調設備逐年換成變頻空調，很難一步到位，但能省則省。

全國私校公會理事長吳忠春指出，近年招生人數愈來愈少，除非滿招，才可以讓收支持平甚至有結餘，因此對學校來說，當務之急是要想辦法節省成本，熬過少子化考驗。

何明果則認為，學雜費已不敷成本，扣除老師及行政人員薪資幾乎所剩無幾，這些費用還要去繳電費等，目前很多學校還活著，是因為沒有把折舊費算進去。

何明果表示，電費加上學費結構問題，更是雪上加霜。以人事費為例，教授本薪調漲4%兩次，學術研究加給調15%，平均每位老師成本增加2萬元，但學費調漲計算幅度上限是0.61%，「怎麼看都覺得數字不合理」。

何明果說，若無法調漲學費支付電費，教育部就要編列預算補貼，否則教師薪水一直加，學費卻不調整，辦學會走不下去。

教育部表示，今年推動「大專校院改善節能措施成效計畫」，協助全國大專校院購建智慧型電表、建置能源管理系統等，每校補助200萬元，如有特殊需求至多補助500萬元，第一梯次徵件已核定補助64校，刻正受理第二次徵件申請。

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