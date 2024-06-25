老宅磁磚雨、冷氣墜 「空中血滴子」 危機加速

暗藏危機 「超高齡」老宅每逢大風來襲，往往花盆、磁磚滿天飛，地方政府束手無策，路人只能自求多福。圖為台北市萬華「西園國宅」中庭，鐵窗外滿滿附掛物。(記者侯永全／攝影)

任何時候走在台灣街道上，映入眼簾的鐵窗、冷氣、招牌，絕對排得上「城市異象」的前幾名，這些雜亂無章的外牆附掛物，歷任政府都曾提過要改變，多年來卻始終無解，日復一日，直到近年「磁磚雨」多了，斑駁的牆面補了又補，加入異象行列。隨著房子老了，不再是城市美不美的問題，已威脅到行人生命安全，四○三大地震 後更加快轉。

去年7月新北市板橋區發生冷氣墜落砸死女大生事件，全台震驚，地方政府疾呼中央對建築附掛物訂定辦法；今年四○三大地震，全台磁磚剝落有如下「磁磚雨」，外牆修繕補助、獎勵呼聲再起。

但為何面對攸關人命，修法卻牛步？聯合報帶讀者從現場直擊，檢視法規不足之處與執行困境，並提出修法建議，盼政府與全民共同補起漏洞。

在台灣，每逢造成死傷悲劇，立法嚴管就會浮上檯面。但老舊建物定期修繕外牆、管理冷氣等附掛物，牽涉到管委會與公基金，每逢遇到「誰來管、誰出錢」成為深水區，就會卡關。於是街道磁磚雨砸傷行人層出不窮，數百公斤冷氣掉落更成「空中血滴子」。

今年3月28日，鄰近基隆夜市的一條小巷弄內，冷氣機在凌晨兩點多墜落，遮雨棚破了一個大洞，差點砸中一名睡夢中的街友，街友倖存；兩個月後，記者回到現場，街友仍在睡夢中，上方仍有多台室外機。

外掛冷氣與鐵窗是台灣獨有的建築文化，成功大學建築學系副教授楊詩弘說，裝修師傅將螺栓打入牆面，將可能隨冷氣長期微小震動而慢慢鬆脫，成為「看不見的危機」，「沒掉落只能說是運氣好」。

相較「看不見的危機」，本報則直擊「看得見的危機」。在車水馬龍的台北市內湖區成功路旁，空調室外機如雜草般恣意生長，路口早餐店人來人往，沒人發現五層樓上方，歪斜的冷氣室外機已搖搖欲墜，僅被嚴重鏽蝕的鐵窗脆弱地支撐，里長、民代、市府竟束手無策，里長邱顯松感嘆「路人只能自求多福」。

近十年，外牆剝落事故也曾釀多起死傷悲劇，但「不出人命」彷彿成為一項不能說破的隱形指標，檢視多起事件，若「僅」砸中汽機車，大多仍未補強，持續剝落。

內政部 建築研究所報告指出，公寓大廈屋齡超過16年，就有兩成出現劣化，超過卅年，就有高達8%有「重度剝落」現象。

台灣房屋稅籍住宅類的平均屋齡，已高達32年，隨著潮濕、酸雨、颱風、地震將逐漸惡化，成為威脅城市安全的不定時炸彈。