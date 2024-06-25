我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熱浪席捲全美 華盛頓林肯蠟像慘遭高溫「斬首」

台灣駐美代表爆採購爭議 資深外交官：俞大㵢應該不是特例

消化酵素、維他命等14項「味素藥」 8月起退出健保

記者沈能元／台北25日電
14項指示藥品 8月取消健保給付 製表／沈能元
14項指示藥品 8月取消健保給付 製表／沈能元

健保持續給付指示用藥，引發爭議，衛福部健保署公告，自8月1日起，共14項指示藥品退出健保，大都為消化酵素、維他命等保健食品，俗稱「味素藥」，預計可爲健保省下27萬8000（台幣，下同）多元。

促進消化、消炎消腫、解熱陣痛……，明明是指示用藥，健保卻持續給付，引發批評。據統計，2018年健保仍給付906項指示用藥，金額15.79億元。2022年仍有841項，金額則成長至16.74億元。經過逐年減少，目前仍有815項獲得給付，8月1日扣除14項，仍剩801項，將採分階段逐步檢討。

健保署醫審及藥材組副組長張惠萍表示，2023年6月邀集醫藥界召開「2023年健保給付指示用藥臨床需求溝通會議」，會中決議15項指示藥品不再由健保給付，其中，包括解熱、鎮痛的「速停痛錠」、促進消化的「適胃源錠」、用於消炎消腫的「長安」腫能腸溶糖衣錠50毫克（鳳梨酵素）等，此類用藥是廠商已無生產或保健食品成分等品項。

張惠萍說，去年12月舉行「藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議」，15項藥品中的「力士膠囊」，廠商自行建議取消健保給付，其餘14項藥品於8月1日生效，正式退出健保給付，可爲健保省下約27萬8000多元。至於指示用藥何時全面退出健保，目前仍無時間表。

台北榮總副院長、胃腸肝膽科主治醫師李偉強表示，此14項指示藥品主要成分為咖啡因、維他命B1、消化酵素等多為保健食品成分，藥效為增強體力、幫助消化、改善疲倦，臨床醫師幾乎不太開這些藥物，退出健保後，不會影響民眾用藥權益。

新光醫院副院長洪子仁表示，這14種指示用藥多屬於輔助治療，非醫療性質，對於病患的生命或重大健康狀況並無直接影響。此外，價格低廉，許多藥品每顆不到一元，健保不予給付後，可將有限健保資源用在需要的醫療項目上。

醫改會執行長林雅惠指出，依健保法規定，指示用藥不在健保給付範圍，但於健保開辦初期，為了考量醫師及民眾醫療習慣，減少衝擊，核准原本公保、勞保同意給付的指示藥品，暫予支付，沒想到健保即將滿30年，健保卻給付800多種指示用藥，相當不合理，應該逐步縮小給付範圍。

林雅惠說，健保署每年指示藥品藥費支出約20億元，品項800多項，但還需支付醫師診察費、藥師調劑費等，約需多支出一、兩百億元；健保署應全面盤點仍在給付中的指示用藥，排除必要的兒童用藥及救命藥，逐步退出健保。

健保 咖啡

上一則

男大白天全裸公園散步自拍 民眾傻眼 網友：熱到壞掉

下一則

老宅磁磚雨、冷氣墜 「空中血滴子」 危機加速

延伸閱讀

去年健保藥量統計 台898萬人吃止痛藥人數居冠

去年健保藥量統計 台898萬人吃止痛藥人數居冠
聯合健保子公司遭駭 7月底通知個人客戶

聯合健保子公司遭駭 7月底通知個人客戶
健康台灣 醫界憂公婆多 健保看不到未來

健康台灣 醫界憂公婆多 健保看不到未來
長青保險每周3天 免費健保說明

長青保險每周3天 免費健保說明

熱門新聞

副總統蕭美琴過去在擔任駐美代表時，就已被大陸列入台獨頑固份子清單。圖／聯合報系資料照片

中國「懲治台獨」即日起實施 這些人最危險

2024-06-21 14:36
桃園8旬李姓老翁2022年搭區間車時，要求同坐博愛座的王女換位遭拒，竟罵「你不是人」、「豬狗不如」。示意圖。(記者陳恩惠／攝影)

台8旬翁火車上逼年輕女換座 罵人「豬狗不如」下場慘

2024-06-19 20:55
國際智慧城市組織(ICF)昨公布「全球7大智慧城市」，雲林縣在全球數百個城市中脫穎而出，是台灣唯一入選城市，副縣長謝淑亞（右）受邀分享經驗。圖／雲林縣政府提供

全球7大智慧城市公布 台灣這城入選…背後原因曝光

2024-06-20 17:45
澎湖有漁民目擊潛艦上浮，引起網友熱議。圖／民眾提供

台漁民拍到核潛上浮有機會領獎金 海軍「外快」價碼曝光

2024-06-18 14:25
衛福部疾管署副署長曾淑慧說，新冠疫情進入第6波流行情，呼籲民眾應盡速接種新冠疫苗。(本報資料照片)

台灣新冠死亡單周翻倍 7月恐達高峰 疾管署籲快打疫苗

2024-06-19 02:29
奇軒是台灣首位YouTube訂閱突破千萬的網紅。圖／摘自臉書

台灣首名YouTube訂閱千萬創作者 真實月收入曝光

2024-06-23 13:29

超人氣

更多 >
習近平「國師」預言世界大戰恐爆發：美國正將戰爭引向亞太

習近平「國師」預言世界大戰恐爆發：美國正將戰爭引向亞太
全美大學就讀費用排名出爐 這間最貴 4年要50萬美金

全美大學就讀費用排名出爐 這間最貴 4年要50萬美金
南韓鋰電池工廠大火 罹難中國人增至19名

南韓鋰電池工廠大火 罹難中國人增至19名
公共衛生廳：加州出現全美首例罕見性傳染病

公共衛生廳：加州出現全美首例罕見性傳染病
「黃景瑜前妻」強勢出道… 第一次拍片就提名影后 網：演技不輸前夫

「黃景瑜前妻」強勢出道… 第一次拍片就提名影后 網：演技不輸前夫