去年健保藥量統計 台898萬人吃止痛藥人數居冠

健保用藥 藥費攀升 製表／元氣中心

台衛福部健保 署統計，2023年健保給付藥費2431億元（台幣，下同，約75億美元），使用人數最多的藥物是成分為乙醯氨酚的止痛藥，使用人數達898萬人，排名第一；藥物用量排名第一則為糖尿病用藥，高達6.4億錠；癌症 用藥以治療肺癌、乳癌等藥物為主。醫師指出，隨著高齡人口增加、民眾久坐、姿勢錯誤及運動量不足，「疼痛人口」增加，導致止痛藥使用人數排名第一。

去年健保藥物使用人數最多前十名，除了第一名的乙醯氨酚成分止痛藥，也有其他非類固醇抗發炎藥上榜，包括diclofenac、ibuprofen，還有止咳藥，如甘草止咳水、用來稀釋呼吸道分泌物的愛克痰、治療胃酸過多的famotidine、生理食鹽水輸液等。

使用量最多藥品多為三高 、幫助排便用藥，如第一名為主成分「metformin」的糖尿病治療藥物，2023年共使用6.4億錠，以及含「senna glycosides」成分的促進排便藥物，使用量達3.6億錠。治療胃酸過多的famotidine用量同列第二，使用人數排名第四；其餘還包括脈優、立普妥、冠脂妥等降血壓、血脂用藥。

健保給付藥費也逐年增加，2023年藥費支出達2431億元，占健保總額27.35%，相較於去年的2317億元，增加114億元，也是近五年首度增加金額破百億元。

健保署醫審及藥材組副組長張惠萍表示，去年新藥給付235億元，占總申報藥費約一成，顯示近年來為照顧患者，增加新藥給付的腳步。

另就糖尿病、高血壓、高血脂等治療三高藥品用量分析，糖尿病藥品給付從2019年的157.6億元，至2023年增為203.8億元，增達三成，增加幅度最高。

張惠萍指出，除糖尿病患者數上升，新劑型藥品推出也是造成藥費增加的原因之一。

高血脂藥品給付金額五年來增加一成三；高血壓藥品金額略降，則可能受藥價調整影響。

民眾癌症用藥方面，近五年排名前三名用藥分別是治療肺癌的泰格莎、乳癌用藥賀癌平，以及治療急性淋巴性白血病、慢性骨髓性白血病的基利克。

張惠萍說，癌症藥品申報排名前十名，仍是以十大癌症為主，依2023年癌藥申報金額為394億元，癌症人數為88萬人，平均每位癌症病人使用健保癌藥藥費約為4.4萬元。

針對消炎止痛藥用量增加，藥師公會全聯會副發言人王明媛說，現在新冠病毒等活躍時，民眾應戴口罩、勤洗手，以防病毒感染，降低感冒用藥及就醫機會；「醫療屬於個人責任」，面對疾病除藥物治療外，還要改變飲食、運動等生活習慣，才能真正保持健康。