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近期停電頻傳 台電：尖峰負載滾動式檢討

記者陳儷方／台北22日電
台電昨召開股東常會，因長達19年沒配發股利，民股小股東對台電高層砲聲隆隆，小股東已多次要求台電買回股權，股東會上也再度提出，並到台前舉布條抗議。記者季相儒／攝影
台電昨召開股東常會，因長達19年沒配發股利，民股小股東對台電高層砲聲隆隆，小股東已多次要求台電買回股權，股東會上也再度提出，並到台前舉布條抗議。記者季相儒／攝影

經濟部能源署上修今年尖峰負載至4119萬瓩，但因近期停電事故頻傳，導致台電供電能力遭質疑，台電發言人副總蔡志孟表示，僅略微上修11萬瓩，台電會配合做調整。

台電去年瞬間尖峰負載為3961萬瓩，考量產業復甦，今年尖峰負載已調高至4119萬瓩，外界質疑，台電是否真有能力提供？

蔡志孟表示，尖峰負載會滾動式檢討，之前預測是4108萬瓩，能源署最新調整僅略微增加11萬瓩，是非常非常小的量。

台電逐月盤點下半年機組除役與新加入情形，今年7月核三一號機除役，但民營豐德電廠三號機加入供電；九月麥寮二號機除役，但同時新上線的大潭九號機供電能力112萬瓩，考量天然氣調度，無法全開，但仍可貢獻發電六十萬瓩，各月供電能力皆大於尖峰負載需求。

至於10至12月的冬天空汙季雖然要配合減煤而減少發電，但因冬季用電負載較低，且有再生能源出力，加上12月大潭七號機及興達新一號機上線，台電表示，皆可滿足負載需求。

台電雖表達全台用電皆可滿足，但台電財務狀況嚴峻，昨天股東會上，民股小股東輪番砲轟。

台電財報顯示，截至去年底，台電累積虧損3826億元(台幣，下同)。蔡志孟表示，今年電價已調高，加上近期能源價格回跌，以及行政院撥補1000億元後，今年可力拚損益兩平。

台電因常年虧損，小股東昨天也再度提出要求台電買回股權，台電董事長曾文生表示，將由財會單位把民股股權分配狀況及歷史發展併同股東提案內容進行分析，上呈經濟部參考。

股東會 天然氣

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