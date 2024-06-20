我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平誓言整軍反貪 更多高級將領 恐將落馬

南加夫妻捨棄「擁房美國夢」 只租不買輕鬆多了

台拚千萬旅客 觀光鎖定印度 航班、簽證是考驗

記者周湘芸／台北20日電
觀光署下半年鎖定印度市場的企業獎勵旅遊。然而目前華航直飛印度航班尚未復航，印度旅客來台需要轉機，沒有以前便利。(記者黃仲明／攝影)
觀光署下半年鎖定印度市場的企業獎勵旅遊。然而目前華航直飛印度航班尚未復航，印度旅客來台需要轉機，沒有以前便利。(記者黃仲明／攝影)

今年上半年國際觀光客僅345萬人次，不到全年目標1000萬人次一半，交通部觀光署副署長林信任昨表示，下半年鎖定印度市場的企業獎勵旅遊；然而實際檢視，中華航空直飛印度航班至今尚未復航，如何「鎖定」印度市場行銷，受到質疑，旅行業者直言，政府要開拓新的旅遊市場都支持，但台灣兩大問題就是航班量能及簽證。

對此，林信任坦言，目前華航飛機不夠，直飛印度航班尚未復航，印度客訪台需要轉機，確實沒有以前便利，只能加強宣傳。觀光署則說，下周將邀請印度旅遊業者到台踩線，目標今年印度旅客回到疫情前水準。

印度人口高達14.17億，去年躍升世界人口第一大國。根據觀光署統計，疫情前、2018年印度訪台旅客4萬353人次，為近十年高峰，去年則有3萬1584人次，約為疫情前七成八，但相較於其他東南亞來台主力國家，如泰國、越南、馬來西亞、菲律賓仍有十倍差距。

創新旅行社董事長李奇嶽表示，政府要開拓新的旅遊市場，投入的人力及物力都要加倍，且要有足夠預算，甚至要花很大力氣才可能有成效。目前各國都鎖定印度觀光及商務市場，台灣兩大問題就是航班量能及簽證。

台灣入境旅遊協會理事長許峻瑋表示，印度有人口數龐大的利基，確實是值得一試的市場，不過印度旅客過去對台灣較為陌生，台灣在接待相關旅客的經驗上也較不足，除了強化印度對台灣的了解、能見度，相關配套如航班量能、飲食習慣、接待經驗等都須同步到位。

華航表示，會持續關注市場動態，依航機運能及旅運需求審慎評估航點布局。

印度 觀光 疫情

上一則

防衛韌性 企業界最盼兩岸和平

下一則

「華人船王」趙錫成捐百萬美元 打造海大木蘭大樓

延伸閱讀

加拿大限縮學生簽證 今年國際學生人數有可能腰斬

加拿大限縮學生簽證 今年國際學生人數有可能腰斬
富豪遷移潮...有錢人出走中、英 台灣流失人數全球第八

富豪遷移潮...有錢人出走中、英 台灣流失人數全球第八
印度占星師預言第3次世界大戰爆發 明天就知道他準不準

印度占星師預言第3次世界大戰爆發 明天就知道他準不準
國安顧問蘇利文訪印度 推展新興科技領域合作

國安顧問蘇利文訪印度 推展新興科技領域合作

熱門新聞

立委高金素梅。本報資料照片。

台立委脫口喊「我們習近平」遭嗆罷免 她稱正面迎戰

2024-06-12 15:23
衛福部疾管署副署長曾淑慧說，新冠疫情進入第6波流行情，呼籲民眾應盡速接種新冠疫苗。(本報資料照片)

台灣新冠死亡單周翻倍 7月恐達高峰 疾管署籲快打疫苗

2024-06-19 02:29
「破浪者哲學」、「開創者之路」，華人船王趙錫成（右）、亞裔女性部長第一人趙小蘭（左）傳新書發表。(記者黃義書／攝影)

趙小蘭分享當亞裔女部長秘訣 「在美國人中當美國人」

2024-06-12 20:00
澎湖有漁民目擊潛艦上浮，引起網友熱議。圖／民眾提供

台漁民拍到核潛上浮有機會領獎金 海軍「外快」價碼曝光

2024-06-18 14:25
黃仁勳和方念華相談甚歡。圖／TVBS提供

AI智慧未來會超出人類控制？黃仁勳給答案了

2024-06-15 08:48
黃仁勳在台灣颳起旋風。圖／TVBS提供

如何說服92歲張忠謀逛夜市？黃仁勳：他自己想去的

2024-06-15 22:23

超人氣

更多 >
中國男星被封國寶級帥哥 粉絲敲碗等他回歸慶餘年3

中國男星被封國寶級帥哥 粉絲敲碗等他回歸慶餘年3
陳曉婚變早露餡面無表情畫面流出 網驚：不裝一下嗎？

陳曉婚變早露餡面無表情畫面流出 網驚：不裝一下嗎？
想長壽的女性看過來：這種飲食法延壽功用大

想長壽的女性看過來：這種飲食法延壽功用大
轉運了…下月4生肖大難已過 吃香喝辣、財富自由不是夢

轉運了…下月4生肖大難已過 吃香喝辣、財富自由不是夢
為了簡訊大吵 英富豪突掏槍射殺明星妻再自轟 獨留3幼兒

為了簡訊大吵 英富豪突掏槍射殺明星妻再自轟 獨留3幼兒