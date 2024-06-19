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世界競爭力 台灣退步2名排第8 經濟表現大滑落

記者林海／台北19日電
IMD世界競爭力台灣排名 製表／林海
IMD世界競爭力台灣排名 製表／林海

瑞士洛桑管理學院（IMD）昨天公布「2024年IMD世界競爭力年報」，台灣在67個受評比國家中排名第八名，較去年的第六名退步兩名，也終結自2019年以來連續五年的排名進步，其中「經濟表現」更是大幅下滑，從第20名掉到第26名。

根據IMD報告內容，世界競爭力全球前十名依序為新加坡、瑞士、丹麥、愛爾蘭、香港、瑞典、阿拉伯聯合大公國、台灣、荷蘭、挪威；美國排名第12、中國排名第14、南韓排名第20、日本則在第38名。而在人口超過2000萬人的經濟體族群中，台灣連續四年排名第一。

IMD世界競爭力分為四大指標，分別是「企業效能」、「政府效能」、「基礎建設」、「經濟表現」。針對經濟表現排名滑落，國發會指出，去年全球高通膨與高利率環境導致終端需求疲軟，台灣製造業持續調整庫存衝擊出口，加上廠商投資動能趨於保守，台灣為小型開放經濟體，對外貿易依存度高，去年全球經貿前景的不確定性，削弱出口表現及國內企業投資信心，也衝擊經濟成長表現。

此外，政府效能也由去年第六名退步至第八名，雖中分類「租稅政策」、「體制架構」與「社會架構」排名上升；「經商法規」排名與去年持平，但「財政情勢」退步一名到第七名。國發會表示，台灣在全球普遍面臨通膨及升息壓力、經濟成長動能疲弱等多重下行風險挑戰下，償債金額大幅提高，致使各級政府債務占GDP比率上升。同時，企業效能也由去年第四名退步至第六名。

國發會表示，IMD世界競爭力評比，可視為國家經社體系之總體檢，政府虛心看待評比結果，持續精進相關施政作為。

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