錢少事多 長照聘請不到物理治療師

社福長照缺物理治療師 製表／元氣中心、鄒尚謙

物理治療師法於2023年1月上路，大幅鬆綁執業場域等限制，目前全台共8532名物理治療師，但八成以上在醫院、診所服務，其餘自行開業，社福、長照 機構住民理應最需復健治療，卻遭逢困境，一家身障社區長照機構公告職缺，半年過後仍找不到人，原因為薪資低且工作難度高。

「薪資是許多上班族擇業的首要考量」物理治療師公會全聯會秘書長劉雅棻說，物理治療師如在診所工作，月薪約4萬5至5萬台幣(約138至154美元)。若在醫院，則有加給及其他福利，更高一些。相較之下，社福機構薪資偏低，約在3萬5左右，確實不具吸引力。

劉雅棻指出，養護機構、長照中心等住民大都肢體障礙，復健難度相對較高，需要經驗豐富的物理治療師，但對於有一定資歷的復健師來說，出路甚廣，當然選擇待遇好、工作輕鬆的環境。

衛福部醫療機構登記顯示，2022年全台共有387家物理治療所，在物理治療師法實施後，家數明顯變多，目前已有480間，多了近百家，愈來愈多物理治療師選擇開業，不再受到健保 的約束，透過徒手治療、運動治療，獲得更優渥的報酬，時薪至少台幣1500元起跳，有些多達7000元。

劉雅棻表示，物理治療屬於一對一高密度、高專業性的服務，平均每30至50分鐘治療一位病人，一天合理服務治療量應該為8至16位；但在健保體系下，平均一名物理治療師每日服務量約25至30位，負荷沉重。如在養護機構，可能一個人得面對近百名住民，工作量之大，可想而知。

中華民國 身心障礙聯盟秘書長洪心平表示，物理治療師在全日型或日照機構服務的薪資，比照服員、教保員要高，但還是不容易招聘，權宜之計為數個機構共同聘僱一名物理治療師，或是與物理治療所簽約，定期前來機構評估，但是通常無法每月來一次，多半3個月，甚至一年才來一次。

景新身障社區長照機構社工師兼主任黃珉蓉表示，景新屬於日照機構，但薪資不輸給一般醫院，但少了其他加給，因此，仍招募不到物理治療師，曾經有過對外招聘半年，就是乏人問津。

劉雅棻強調，台灣物理治療師數量不足，平均每2703個民眾才有一位物理治療師，遠低於歐美等先進國家，面臨超高齡化社會結構，政府必須積極培育更多物理治療師，才能讓國人健康老化。