顧老人、清掃環境、煮三餐 外籍看護比超商店員還忙

家事移工的工時長、休假少，卻是照顧老齡人口的真正主力。（聯合報系資料照片）

根據台灣勞動部2023年的統計報告，家務移工的平均工時約10小時，但實際上，家務移工在沒有勞動法令保障的情況下，可能必須24小時全天候待命，且幾乎全年無休。在一家庭一聘僱之下，更可能被指派做許可以之外的工作，移工人權被剝削，宛如現代奴工制度。

來自印尼 的Maya，表示周末休假、每日8小時的正常工時是一件奢侈的事，必須要跟雇主拜託、求情，如果不被允許也只能忍耐。因為沒有任何勞動法令的保障，處於24小時待命狀態，雖然雇主要讓移工每天至少連續休息8小時以上，勞雇雙方可以協商適當的休息時間，但現實並不可能。

家務移工因為被要求必須住在雇主家裡，無時無刻都有一種被監視的感覺，Maya感覺，連喘一口氣、工作之餘的放鬆都要小心翼翼，才不會讓雇主覺得在偷懶。平常跟阿公、阿嬤睡在同一個房間，無自己的空間及隱私；即使分配到房間，也不能上鎖。

另一位移工Cici，赴台工作希望賺取足夠的錢，改善生活品質。但是被仲介分配到的工作內容，要照顧老奶奶及打掃四層樓的房子，每天從一樓開始掃地、拖地、清潔天花板、擦窗戶、清理所有房間......日復一日，沒有午休時間，工作量非常大。

一日，因過度疲勞而摔傷，卻被送回仲介公司二星期，期間還要打掃仲介的房子。後來得到新雇主的安排，又是另一種折磨，包括照顧110公斤重的高齡長者、煮一家六口的三餐、打掃房間、照顧雇主生病的家人。即使腰傷難耐，還是要繼續工作，完全不被重視。

在求助印尼勞工 團結組織後，幸運被引導到NGO的庇護 所，得到了醫療照護，康復後重返工作崗位。Cici強調，如果是受到法律保障的工人，就不會有隨便解雇、忽視治療權益、無法適度休息的對待。期盼家事移工被納入「家事服務法」，得到公平和尊嚴的對待。