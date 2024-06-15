花蓮青年曾聖光抗俄戰死沙場 在台烏克蘭人追思「英雄不死」

3名在台烏克蘭人15日中午到曾聖光靈前獻花致意，感謝他為烏克蘭追求自由和民主的犧牲。（記者王燕華／攝影）

台灣花蓮原住民 青年曾聖光加入烏克蘭 志願軍協助抗俄，前年11月不幸戰死，得年25歲。多位在台烏克蘭人感念他的犧牲，也關心花蓮震災，15日赴曾聖光安奉的東山安樂園追思，下午參與平安音樂會演出。

影片來源：聯合新聞網

居住在高雄的林歐莉亞（Olga Kulish）於俄烏戰爭發生後為家鄉發起募款活動，成為烏克蘭台灣隊總召。得知花蓮4月3日發生強烈地震 ，造成死傷、房屋毀損，響應台灣基督長老教會，號召在台烏克蘭人參與15日在花蓮舉辦的平安音樂會。

音樂會前，林歐莉亞與分別在台中、台北求學的同胞柯舒亞與楚希雅，帶著3束鮮花到曾聖光靈前獻花致敬，代表在台烏克蘭人表達尊敬，也想告訴曾聖光「你沒有被遺忘」。

「英雄不死，永遠活在烏克蘭人心中」3人用英文寫下卡片悼念，林歐莉亞說，曾聖光是英雄，感謝他為了烏克蘭的民主和自由犧牲。來台2年的楚希雅和柯舒亞也異口同聲說，想告訴曾聖光，「你是英雄，我們不會忘記你」。

林歐莉亞表示，很感謝台灣長期關心烏克蘭，還捐贈救災車輛、醫療物資，花蓮發生地震後，烏克蘭的教堂上個月中旬曾辦祈禱會祈求花蓮安好，幾位烏克蘭知名的政治人物雖然無法到場，也透過影片表達對台灣的支持。

台灣基督教會與社團法人台灣社區關懷協會等單位今天下午3時30分在花蓮自由廣場舉辦平安音樂會，有原住民傳統舞蹈、教會詩班、弦樂等表演，也號召受災攤商、NGO團體辦市集活動，讓受災攤商有收入。林歐莉亞等8名在台烏克蘭人從各地前來參與演出。