裝監視器有點不誠實 誠實店拆了

誠實商店該不該裝監視器？榮利商店老闆娘江鳳英說，2017年店內接連被偷，且弄得一團亂，有鄰居氣不過，在店裡裝監視器，早上裝好下午就拍到有人偷環保皂、礦泉水，又發現有竊賊偷吃茶葉蛋等；她氣得大罵「偷誠實，連小孩都不如」，最後鬧上新聞。

「不過誠實商店裝監視器，好像有點不誠實。」江鳳英後來拆了監視器，誠實商店的名氣隨新聞擴散，有外地的遊客來體驗「誠實」，甚至有香港 遊客一下飛機，搭高鐵再轉計程車直奔而來。留言本寫滿密密麻麻的故事。

誠實饅頭攤的白老闆說，社會上誠實的人居多，但少數人拿饅頭沒投錢或投的金額不夠，這幾年來大墩店每天短收200多元，少賺可以，但無法一直虧錢，因此陸續收攤；誠實商店考驗人性，就算裝監視器也無法防範，畢竟客人若作樣子投錢，也拍不清楚，更何況要怎麼追蹤呢？

第二代「小白」老闆見解不同，他說，商品不是很貴重，後來各分攤都改成此模式，剛開始生意不錯，這幾年原物料上漲，收入就有差，但還可以接受。

「收入短差是一定有的。」小白說，剛開始沒有每天收款，曾經整個投幣箱被偷走，損失數千元；開誠實商店有風險，但請人看店得花更多錢，把差額當成經營成本，控管風險與損失，還是可以繼續開。

饅頭攤房東 說，附近的人素質都不錯，她觀察買的人幾乎都會投錢，有的人沒看到買兩包有15元折扣，她會告知「下次來買自己扣錢」，她相信人性是美好、誠實的。

誠實商店是人性實驗室？還是能獲利的商業模式？逢甲大學金融學院院長陳盛通說，誠實商店除了要求消費者誠實，更要追求成為值得信賴的商家，食安風暴盛傳，就需要更多「誠實商家」。另有學者認為，誠實商店像傳統柑仔店，有人情味的購物模式，但只要有人不誠實，當初開店的善意就會被掩蓋。

陳盛通說，肥皂到處都買得到，但在誠實商店買，還買進了店家標榜的生活價值，例如誠實、環保、公義等，這塊肥皂就比同質商品有了不同的特色。