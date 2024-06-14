我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聖嬰現象結束 反聖嬰可能夏季到來「美國陷入酷暑」

調理鮭魚片前要不要洗？ 專家說不用：洗了更危險

台灣上班族最想追隨的企業大老闆 「黃仁勳」勇奪冠軍

記者葉卉軒／台北即時報導
輝達執行長黃仁勳（前中）。(中央社)
輝達執行長黃仁勳（前中）。(中央社)

領導人的管理風格，直接影響員工的工作態度和整體士氣，對於組織企業的長遠發展至關重要。根據1111人力銀行14日公布的最新調查顯示，上班族最想追隨的「優質老闆」(仍在業界)，由輝達執行長黃仁勳(67.4%)勇奪冠軍。

其次則是星宇航空董事長張國煒52.9%、台積電董事長魏哲家51.1%、知名網紅蔡阿嗄43.8%，以及啟德機械起重工程公司董事長胡漢龑36.5%。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，輝達市值日前首次突破3兆美元，超越蘋果成全球第二大最有價值公司，執行長黃仁勳親切平實的作風，一舉一動吸引全台目光，因而成為上班族最想追隨的優質老闆，而星宇航空董事長張國煒，憑藉熱情與勇氣，費盡心力創立星宇航空，獨樹一格的領導氣質圈粉無數；台積電股價日前站上歷史最高價來到905元，歸功於董事長魏哲家的領導風範備受推崇。

較特殊的是網紅藝人蔡阿嗄，因為開除涉及不法的員工新聞，也被外界聚焦大手筆犒賞員工國外旅遊以及豪氣發放年終獎金的舉動，正對年輕人胃口，進而想投身旗下公司，第五名則是啟德機械起重工程公司董事長胡漢龑(竹北吊車大王)，熱心公益豪氣敢給的富豪形象，同樣精準抓住上班族目光。

台積電 黃仁勳 輝達

上一則

兩岸觀光怎解？台交長透露「陸方適當開放就視為善意」

下一則

美軍售報告疑灌水 卓榮泰：國防部沒有規避延宕

延伸閱讀

走訪黃仁勳美食地圖 陳鴻嘗到「總裁味」

走訪黃仁勳美食地圖 陳鴻嘗到「總裁味」
黃仁勳旋風 訪日必吃這間拉麵 店長稱客人變多了

黃仁勳旋風 訪日必吃這間拉麵 店長稱客人變多了
走過黃仁勳美食地圖 陳鴻：可見總裁對美食用心

走過黃仁勳美食地圖 陳鴻：可見總裁對美食用心
黃仁勳稱台灣是重要國家 國台辦要他「補課」

黃仁勳稱台灣是重要國家 國台辦要他「補課」

熱門新聞

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。(中央社)

屢提台灣惹怒中國？ 黃仁勳離台前：只是感謝科技業夥伴支持

2024-06-08 03:30
圖為AIT內湖館址。圖／聯合報系資料照片

網路瘋傳將邀在台美國公民討論撤僑？AIT回應了

2024-06-07 13:17
明天是端午節，命理師楊登嵙分享端午節的民俗觀念。(本報系資料照)

明天端午節 5大民俗禁忌必知 1理由禁止壞壞

2024-06-09 12:55
萬華警分局。(記者翁至成／攝影

二房東臟器外露慘死 房客砍殺後返鄉「良心不安自首」

2024-06-09 08:47
超微AMD總裁蘇姿丰，8日回到台南小時候住過的老家省親，神情顯得相當輕鬆，也透露最難忘台南美食是擔仔麵。（圖／讀者提供）

AMD蘇姿丰回台南老家 最愛美食是擔仔麵

2024-06-08 03:50
藤壺外貌似火山口，藤壺肉是東北角在地漁民夏季節限定美食。(新北市漁業處提供)

口感像蝦肉、風味類蟹膏 台灣這款「帶殼美食」夏天才吃得到

2024-06-03 19:50

超人氣

更多 >
射殺入室盜竊嫌犯 屋崙77歲屋主被捕

射殺入室盜竊嫌犯 屋崙77歲屋主被捕
紐時：在中國後院的亞太區域 美國轉為低調的超級強國

紐時：在中國後院的亞太區域 美國轉為低調的超級強國
全球最安全的旅遊城市 就在這裡

全球最安全的旅遊城市 就在這裡
報稅機制不利居住海外者 近1/4僑民考慮過放棄美國籍

報稅機制不利居住海外者 近1/4僑民考慮過放棄美國籍
紐約華人老闆追究客吃424元霸王餐 被毆重傷昏迷2周

紐約華人老闆追究客吃424元霸王餐 被毆重傷昏迷2周