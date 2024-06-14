台灣上班族最想追隨的企業大老闆 「黃仁勳」勇奪冠軍

輝達執行長黃仁勳（前中）。(中央社)

領導人的管理風格，直接影響員工的工作態度和整體士氣，對於組織企業的長遠發展至關重要。根據1111人力銀行14日公布的最新調查顯示，上班族最想追隨的「優質老闆」(仍在業界)，由輝達 執行長黃仁勳 (67.4%)勇奪冠軍。

其次則是星宇航空董事長張國煒52.9%、台積電 董事長魏哲家51.1%、知名網紅蔡阿嗄43.8%，以及啟德機械起重工程公司董事長胡漢龑36.5%。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，輝達市值日前首次突破3兆美元，超越蘋果成全球第二大最有價值公司，執行長黃仁勳親切平實的作風，一舉一動吸引全台目光，因而成為上班族最想追隨的優質老闆，而星宇航空董事長張國煒，憑藉熱情與勇氣，費盡心力創立星宇航空，獨樹一格的領導氣質圈粉無數；台積電股價日前站上歷史最高價來到905元，歸功於董事長魏哲家的領導風範備受推崇。

較特殊的是網紅藝人蔡阿嗄，因為開除涉及不法的員工新聞，也被外界聚焦大手筆犒賞員工國外旅遊以及豪氣發放年終獎金的舉動，正對年輕人胃口，進而想投身旗下公司，第五名則是啟德機械起重工程公司董事長胡漢龑(竹北吊車大王)，熱心公益豪氣敢給的富豪形象，同樣精準抓住上班族目光。