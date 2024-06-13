遇車禍熱心揮手示警 低胸高衩裙正妹原來是網紅辣模

國道2號西向南桃園路段昨天上午因散落砂石造成歐姓男子駕車失控自撞側覆事件，有多名熱心駕駛停車幫忙，其中，1名身材高挑、長腿外露、著低胸高衩黑洋裝辣妹也不斷揮手示警，吸引路過駕駛行注目禮，她的Instagram也被神到，原來是網紅辣模張舒晴。(翻攝網路)

台灣國道2號西向南桃園路段昨(13)天上午近12點有輛休旅 車失控自撞側翻，造成車內駕駛與乘客受傷，事發當下有多輛熱心駕駛停車協助，其中有名長腿外露、身著平口高衩黑洋裝辣妹不斷揮手示警，吸引路過駕駛行注目禮，成「國道最美風景」，身分起底原來是暱稱「小藍」的網紅辣模張舒晴，事後她也發文還原當時狀況，網友紛紛大讚「人美心善、女神超棒」。

張舒晴的Instagram限時動態PO文「剛剛在桃園高速遇到一個男生頭破血流揮手，認真一看發現他翻車擋風玻璃都破在求救，當下我們是第一台停下幫他擋後方來車（其實很猶豫因為怕被追撞，車上沒角錐）」。

她寫道「很慌張打了119報警叫救護車，後面一位姐姐看到立刻幫我們一起擋車，副駕阿姨從擋風玻璃出來昏倒在地板，我們趕緊拿傘幫他先遮陽還有給他們水，我跟那個姐姐去後面指揮來車，直到高速救援來我趕緊先去拿三角錐放，等救護車來我們三台熱心民眾才離開，希望大家行車平安」。