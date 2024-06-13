遇車禍熱心揮手示警 低胸高衩裙正妹原來是網紅辣模
台灣國道2號西向南桃園路段昨(13)天上午近12點有輛休旅車失控自撞側翻，造成車內駕駛與乘客受傷，事發當下有多輛熱心駕駛停車協助，其中有名長腿外露、身著平口高衩黑洋裝辣妹不斷揮手示警，吸引路過駕駛行注目禮，成「國道最美風景」，身分起底原來是暱稱「小藍」的網紅辣模張舒晴，事後她也發文還原當時狀況，網友紛紛大讚「人美心善、女神超棒」。
張舒晴的Instagram限時動態PO文「剛剛在桃園高速遇到一個男生頭破血流揮手，認真一看發現他翻車擋風玻璃都破在求救，當下我們是第一台停下幫他擋後方來車（其實很猶豫因為怕被追撞，車上沒角錐）」。
她寫道「很慌張打了119報警叫救護車，後面一位姐姐看到立刻幫我們一起擋車，副駕阿姨從擋風玻璃出來昏倒在地板，我們趕緊拿傘幫他先遮陽還有給他們水，我跟那個姐姐去後面指揮來車，直到高速救援來我趕緊先去拿三角錐放，等救護車來我們三台熱心民眾才離開，希望大家行車平安」。
事件曝光後，張舒晴的Instagram瞬間漲粉，人數以萬為單位起跳，在接獲蜂擁而至的訊息後，她分別於臉書和Instagram再度發文「謝謝網友和記者媒體，我只是舉手之勞幫一位需要協助的民眾而已」、「謝謝大家和媒體記者關心（訊息爆炸了）」，同時也不忘「謝謝另外兩台車一起停下協助的熱心民眾，希望傷者沒有大礙」；網友留言「人美心善就是妳」、「熱心俠女！現在不多見了」、「人美心善！好人一生平安」、「謝謝這個世界有妳」、「女神心好人心善」。
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