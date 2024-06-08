輸液專案進口、增產 成本3億元

市占率逾七成的輸液大廠「永豐化學」，因數據造假等重大違規遭勒令關廠，引發台灣輸液大斷貨。為了救急，衛福部同步啟動國外專案進口、台灣其他產線增產，雙管齊下，並由健保 「貼補」藥價，提供誘因。專案進口加上台灣產線增援，此次因為食鹽水荒所需支出金額，上看3億元(台幣，以下同)。

避免手術、洗腎、住院所需生理食鹽水出現缺口，衛福部食藥署核准七家藥商專案進口，預計進口400萬瓶，總預算 約2億5000元。食藥署副署長王德原指出，「第一批十萬瓶已經上船」，預計下周抵台。國外現有庫存至少260萬瓶，將從下周起陸續來台，預估到7月底的用量供應無虞。

繼國外專案進口的生理食鹽水價格加成後，健保署昨天舉行臨時藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議，與五家廠商討論專案生產健保給付價，並通過台灣增產部分也加成給付，預估多支出5000萬元。衛福部健保署石崇良指出，針對國外進口400萬袋、國內增產500萬袋，此次因食鹽水荒所需金額上看3億元，暫定貼補五個月。

石崇良說，生理食鹽水雖然不是很生產困難的商品，卻是基礎的日常必須，扣除專案進口數量，推估國內專案生產需要增加供應約五百萬瓶，會中委員共體時艱、理解因臨時供貨短缺，專案生產廠商需加班等，成本較高，因此給予較高的價錢，多出5000萬元。此批藥價持續到10月，8月共擬會議將再研議後續價格。

生理食鹽水分成注射液及沖洗液，依容量分成五種規格，分別是500毫升、1000毫升、1500毫升的注射液；500毫升、1000毫升的沖洗液。

石崇良強調，此次短暫調高藥價有三個但書，分別為配合食藥署調度，不可以多叫貨、不可以有藥價差、以及根據食藥署評估，在最終停止日後恢復原先合約價。