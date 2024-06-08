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AI人才爭奪戰開打 業界布局高教培育

記者簡永祥／台北8日電
輝達創辦人黃仁勳日前在台大演講壓軸秀了一張簡報，以台灣為主要軸心，羅列出多達43家台灣廠商，一啟打造AI工廠。（本報資料照片）
輝達創辦人黃仁勳日前在台大演講壓軸秀了一張簡報，以台灣為主要軸心，羅列出多達43家台灣廠商，一啟打造AI工廠。（本報資料照片）

輝達執行長黃仁勳日前指出，AI未來將達100兆美元產值，要實現此一願景，台灣不可或缺。輝達在台布局不光是設研發中心那麼單純，不只是興建各種中心的硬體建設，更為培育長期發展所需的大量人才，與台大、清大、台師大等17所公私立大學合作，包括成立AI University、推動AI教育與研究創新等，揭開人才爭奪戰序幕。

不僅輝達明白人才的重要性，台積電在4日開完股東常會後，新董事成員即在隔天舉行董事會，核准捐贈台灣大學、陽明交大、清華大學、成功大學及台灣獲選的高中、女高，總計不超過40億元台幣，用於長期半導體研究教學及人才培育。

黃仁勳的夢想是能促成人型機器人幫助所有產業、城市、家庭到所有人。他預估，AI工廠未來一旦實現，AI的產值不只是3兆美元而已，AI服務的產值將高達100兆美元。

超微（ＡＭＤ）執行長蘇姿丰3日在電腦展開幕主題演講時也呼應了黃的看法，她說「現在還在十年AI超級循環的開端」，更在受訪時指出，她看到需求從下半年可能延續到2025年或更久，未來五年年成長率應可輕鬆超越50%，2027年市場規模可能達4000億美元。

黃仁勳來台後多次強調供應鏈夥伴的重要性，他日前在台大演講壓軸秀了一張簡報，以台灣為主要軸心，打造AI工廠。羅列出包括鴻海、和碩、廣運、所羅門、中光電、樺漢人工智慧、鴻佰等多達43家台灣廠商，成為其AI工廠系統整合商及相關機器人和委託製造工廠。

所謂AI工廠，根據輝達解決方案架構和工程副總裁韓密爾頓演講時描述，AI工廠不只是整合多顆繪圖處理器，而是打造整體工廠，這需要完備的生態系與夥伴一起合作。

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