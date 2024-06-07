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央行上修GDP增幅至3.5% 民生用品物價「慢慢在下來」

記者陳美君／台北7日電

中央銀行總裁楊金龍預告，央行在下周四的理監事會將上修今年經濟成長，由前一季的3.22%上調至3.5%；通膨率方面，央行上季預估今年通膨率為2.16%，近期不論是CPI（消費者物價指數）、核心CPI、17項重要民生物資及每月至少購買一次等物價，「都是慢慢在下來的」。

主計總處日前上修今年經濟成長率至3.94%，楊金龍6日在立法院報告時透露，央行下周四理監事會議上也會修正今年經濟成長預估值，重新計算的話，大概會調升到3.5%。

楊金龍說，央行和主計總處的看法大致相同，經濟有在復甦，但不是非常的強勁。

央行先前發布金融穩定報告，對於景氣前景，央行示警四大風險，包括：未來主要央行貨幣政策調整力道；地緣政治風險及氣候變遷，增添通膨與經貿發展不確定性、高利率環境以及中國大陸經濟下行風險及全球經濟碎片化與供應鏈重組等因素，均可能對全球經濟發展與金融穩定產生不利影響。

楊金龍表示，這四大風險裡，主要央行降息的預期「往好的方向發展」，但話說回來，會降息也是因為景氣愈來愈不好；對此，楊金龍不忘信心喊話說，目前這四大風險都還在掌控之中；此外，國內景氣持續復甦，4月失業率3.36%也寫下24年同期最低紀錄。

立委吳秉叡表示，「聽媽媽說1962年結婚時，一碗剉冰只要5角台幣，現在動輒要一、二百元台幣。」楊金龍回應，以前的剉冰5角台幣，和現在的剉冰相比，裡面的料會好得多，也就是說物價雖然上漲了，但是品質也提升了很多。吳秉叡補充說，除了剉冰，豬肉等價格也漲不少，但經濟成長伴隨適度的通膨，屬於正常現象。

央行 降息 氣候變遷

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