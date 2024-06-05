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殉職消8度求救錄音流出 局長未談補救先喊告

台灣新聞組／台北5日電
新竹豪宅惡火 消防員殉職關鍵。(製表／都會地方中心、司法社會中心)
新竹豪宅惡火 消防員殉職關鍵。(製表／都會地方中心、司法社會中心)

新竹市晴空匯高樓火警釀兩名消防員殉職，新竹市消防局原稱聽不清楚兩人呼喊「Mayday」求救，卻與議員楊玲宜公布的錄音檔大相逕庭，議員質疑新竹市基地台覆蓋率高達九成九，為何八度求救消防局卻稱聽不清楚；消防局長李世恭說，火場環境複雜，「錄得到不一定聽得到」，至於兩人未交出連接救命器的名牌，應是急於進入火場救人。

殉職消防員李詠真、周立鑫今天舉行聯合公祭，行政院副院長鄭麗君到場頒發褒揚令。新竹地檢署昨天表示，晴空匯事件相關事證都已蒐證，檢方已根據線索展開調查，近日視案情須要傳訊相關人士釐清案情。

楊玲宜日前公布五段錄音檔，分別由兩位消防員在當天凌晨0時10分第一次呼喊「Mayday、Mayday金山立鑫跟詠真受困在樓梯間」，五分鐘內共八度求救，有四次明確說明身分和受困位置。新竹市消防局前晚指出，相關錄音內容屬於公文書，已向警方報案追查洩密罪；楊玲宜昨回嗆「我就是那個最大洩密者，來告吧」。

竹市議員蔡惠婷昨質疑，消防局現在要做的事不應該是解決提出問題的人，而是解決火場安全問題；當天管制站沒有兩名殉職消防員名牌，令人震驚。

對外界質疑，消防局長李世恭說，研判兩位殉職同仁「太急於救人」，沒把救命器上的個人名牌交由大隊指揮站做管制，因此收到求救訊號後，會花這麼多時間清點人數。

消防局第一時間不是對外說明為何無線電訊號微弱、如何補救，反是急忙喊告，大動作處理「洩密者」，企圖製造寒蟬效應，甚至將不在管制站名單上的責任推給殉職兩人，聲稱是「太急於救人」，不斷找藉口推諉，看在罹難者家屬眼裡，情何以堪？

李世恭指出，外流音檔研判應是從火場內部無線電手提台下載，但「錄得到不一定聽得到」，加上火場環境也都會影響。他表示，現場使用的是「直通頻道」，是現場一個範圍內，大家共用一個頻道，通訊品質會受建物構造高度、濃煙溫度影響，導致訊號微弱；加上消防員戴面罩、空氣濾淨器，又正執行搜索任務，聲音吵雜等，可能因而聽不清楚。

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