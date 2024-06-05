台積新董座魏哲家：最先進製程 一定台灣優先

台積電新任董事長魏哲家。（記者季相儒／攝影）

台積電 新任董事長魏哲家昨天表示，上任後仍會面臨地緣政治的考驗，他將會強化和政府溝通。若兩岸有所衝突，台積電客戶會不會要求把產品移到美國亞利桑那州生產？魏哲家說，的確有過這樣的討論，但台積電有80%至90%的產能都在台灣，要全部搬出去是不可能的；台積電的對策則是優先布局台灣，由台灣出發，放眼全球。

魏哲家昨天在出席股東常會後與媒體交流時表示，地緣政治確實考驗半導體供應鏈 韌性，台積電也與客戶有過這樣的討論。不過，他不希望看到戰爭，希望世界與兩岸領導人有智慧因應，避免發生戰爭，台積電擴產以台灣優先，最先進製程一定從台灣開始，先在台灣站穩腳步才往外擴散。

魏哲家指出，兩岸若發生衝突，受影響也不是只有台積電或半導體產業，而是所有產業都會受影響。

魏哲家說，目前兩岸之間的不穩定，的確是供應鏈韌性一大考驗，但我們是不希望戰爭發生，因為戰爭一發生，還會有更多事情需要擔憂，他相信兩岸雙方與全球領導人都是聰明睿智的人，應該不會發生衝突或戰爭。

魏哲家也針對台積海外布局表示，目前台積電日本熊本一廠進展相當順利，所以馬上宣布進行二廠興建，預定年底興建。至於是否興建三廠，公司的考量是先站穩腳步，等一、二廠營運上軌道，再決定是否啟動三廠興建。

對於地緣政治下的產能布置策略。他強調，台積電未來的投資，第一優先是台灣，第二優先也是台灣，第三優先還是台灣。雖然美國即將規畫二奈米製程，但所有最先進製程一定都會從台灣開始。

至於AI快速發展，魏哲家是否會擔心水電和人才不足等問題。魏哲家指出，現今的晶片 製造技術，台積電已和客戶共同研發效能快又省電的晶片，台積電對用電的需求不會像以前那麼快速成長，節電的幅度會相當明顯，台灣電力供應 「應該」不會有問題。

在被問到回答「應該」是否代表有點小擔心，魏哲家逗趣說：「看報導寫的是很擔心，但和政府談過卻很放心。」至於用水，台積電已儘量提升每滴水循環使用，這幾天雨量充沛，也不必擔心。

人才方面，魏哲家表示，台積電持續擴產，永遠缺人才，人才培養不足是台積電憂慮的問題。