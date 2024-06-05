「選我」…輝達要在台設研發中心 9縣市全力爭取

輝達執行長黃仁勳有意在台投資研發中心，新竹縣長楊文科積極爭取。（記者吳傑沐／攝影）

輝達 執行長黃仁勳 昨天針對在台投資 研發中心，點名台北、台南、高雄都會是選項，台北、台南、高雄都強調已經準備好了，全力爭取；桃園及新竹、苗栗縣也展現優勢發展條件，表態爭取輝達投資，新北則認為高雄有中央補助機會高，將爭取輝達第二、第三階段在新北設置研發中心。

輝達執行長黃仁勳有意在台投資研發中心，高雄市長陳其邁積極爭取。（中央社）

本報系聯合報報導，黃仁勳昨天與鴻海董事長劉揚偉共同宣布將在高雄建置先進算力中心，至於研發中心，黃仁勳指台北、台南、高雄都是選項。高雄市長陳其邁說，也希望爭取輝達在高雄設立研發中心，亞灣2.0園區具備最佳條件，相信「機會是給準備好的人」。

台南市長黃偉哲表示，台南沙崙地理位置鄰近高雄，更是南部科學園區的軸心帶，台南會把最好的一面、最適合發展AI研發中心等種種條件展現出來，吸引輝達投資。

台北市長蔣萬安強調台北投資環境具備一定優勢，他已向輝達表達意願，未來可提供北投士林科技園區2000坪T12基地，盡一切力量爭取。桃園市長張善政也喊話，市府將組專案團隊提供輝達所需的一切支援，全力爭取輝達在桃園投資。

侯友宜表示，新北市全力爭取輝達在新北設置研發中心。（記者葉德正／攝影）

新北市長侯友宜表示，新北作為都會型態城市，交通與捷運輕軌建設非常方便，尤其林口工一是現成的，泰山楓江、三峽麥仔園、樹林大柑園腹地廣大，都能透過都市計畫配合調整。

苗栗縣長鍾東錦也表示，將爭取黃仁勳考量將研發總部設置在苗栗；新竹縣長楊文科則說，輝達已主動聯絡產發處，希望能落腳竹縣。

台北中國時報報導，黃仁勳來台刮起AI旋風，引爆一股人工智慧狂潮，4日再釋出加碼在台設第二座研發中心，雙北、新竹、苗栗、台中、台南、高雄等九縣巿使出渾身解數爭取。據了解，這座黃仁勳口中投資將超過243億台幣（約7.5億美元）的研發中心，最有可能落腳新竹縣或高雄巿。

黃仁勳透露，正在尋找很大的場地，可以蓋一個總部，第二座研發中心及更大的超級電腦，台北、台南、高雄都會是選項。預期五年內達成，屆時將雇用1000名工程師。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，知名大廠進駐，可為區域引進「產業聚合力」、「就業消費力」和「人口群聚力」，繼台積電之後，輝達成為新的房市光明燈，對照2020年時台積電在南科購地擴廠發展，三年房價成長近三成，未來輝達運算中心不管落腳何處，少說也會迎來數千名高消費力的科技新貴，就算在邊陲區域，也足以造鎮自成新興生活圈，周邊房市需求看漲，有機會迎來三年兩到三成的漲幅。