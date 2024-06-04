台積電新董座 魏哲家談接班人：須具備誠信正直等3要件

台積電新任董事長暨總裁魏哲家今天暢談台積電未來的前景和他的接班規畫。(記者季相儒／攝影)

台積電 新任董事長兼總裁魏哲家4日受訪時表示，他接任董事長後，首要任務是儘量往政府關係移轉，至於總裁事務儘量讓同事分攤。他今天也提出，下任接班人必須具備誠信正直，這點絕不妥協。雖然他不改其幽默本性說：「其實台積電現在的人都是！」但他也認為第二個要素更重要，是要尊重客戶，最後是認同公司的價值。

魏哲家解釋，台積電創立30幾年以來，都延續同樣的傳統，不管是價值觀、理念、行事方式都不會改變，將繼續往前進。公司的三大原則是技術領先、卓越製造、客戶信任，並在誠信、正直絕不妥協。他接任後也是做同樣的，只是他的角色未來會儘量往政府關係移轉，他會將總裁業務分攤給同事（指兩位共同營運長），公司也同時會思考不同層級的接班制度，未來會朝向年輕化、制度化發展，並將招募各地人才。

對於新官上任後是否有新人事異動及繼承制度，魏哲家先開玩笑說：「我才剛上任耶！現在就問這問題，這也太尷尬。」隨後則正色回應，公司會有繼承制度，希望能推出好的制度，找好的人才進來，讓員工繼續成長、公司的經營能井井有條。

至於他接董事長前，台積電創辦人張忠謀是否有給他任何指示或提點。魏哲家以謙虛的態度說，創辦人張忠謀是個非常傑出的人，他只是個平凡人，「你們千萬不要拿我和他相比」。魏接著說：「老實說，接任前沒有給我任何指示！」

但魏話鋒一轉說，張忠謀非常關心台積電，「我當然也會跟他聊天，學習他的經驗及智慧，未來還會不斷跟他學習」。

對於未來魏的接班人選須具備什麼條件，他再度謙虛地說：「其實我也還要不斷學習」、「接班的要件首先是必須誠信、正直」，他再度強度這不容妥協。其次是尊重客戶，最後是認同公司的價值。他說，台積電現在因應地緣政治和客戶要求，到不同地區設廠，也要不同地區的人才，有文化及工作條件的差異，若不能認同公司的價值，公司應不會雇用。