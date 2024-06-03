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台灣鬧護理師荒 醫院驚見關病床潮

記者李樹人、陳雨鑫、魏忻忻／台北3日電
醫護人力不足 醫院一床難求。製表／元氣中心
醫護人力不足 醫院一床難求。製表／元氣中心

因劇烈腹痛，阿漢（化名）被送至台北某家大型醫院，急診醫師檢查後確診為盲腸炎，因情況危急，緊急安排開刀，但術後卻因健保床滿床，他只能躺在急診室走道旁的手推床，頭頂剛好有盞日光燈，睡覺時，得用衣服遮著臉，期間醫護人員多次試探問著，「要不要住單人房？可馬上住院。」但一晚自費1萬2000元(約370美元)。

最近一年來，各大醫院均鬧「床荒」，急診室待床患者有增無減，平均得等上23天。原本癌友兩周一次住院化療，卻變成一月一次，這讓病家萬分憂心，焦急問著主治醫師：「這真的沒有關係嗎？」再者，刷手護理師、麻醉專科護理師嚴重短缺，開刀房運作也受影響，不少病家在預定開刀日的前一天，突然接到院方「手術延後」通知。

三軍總醫院院長洪乙仁表示，三總的確因為護理人力不足，無法滿足衛福部對護病比的要求，而以關床因應；他多次告誡醫師，不可責罵護理師，絕對要營造職場友善環境，「可以少一個醫師，但不能沒有護理師。」少了護理師，就得要關床。

新光醫院副院長洪子仁指出，在醫院自救，以及衛福部實施夜班護理津貼後，病床降載（關床）似有止血跡象，台大等指標醫院逐漸回穩，目前各醫學中心關床率約一成，但部分區域醫院卻愈來愈惡化。

北部一家500床的區域醫院，最近只開350床，足足關閉三成，該院高層說，護理師出走、人力不足，幾乎每家醫院飽受關床之苦，其所引發的蝴蝶效應，遠超乎預期，多家醫學中心出現「過午不開刀」奇特現象。

該名院長級權威外科教授無奈地表示，他在醫院的輩分夠高，但排刀也受限，平均每兩個患者就有一人需延後開刀，有病人等了半個多月。為縮短開刀等候時間，只能建議患者先走急診，因為急診個案具有開刀優先權，但平均得在急診室等上23天，期間就睡在手推床上。

該資深外科教授說，自家醫院已經很慘，但高雄某醫學中心開刀房狀況更惡劣，因刷手護理師陸續出走，麻醉醫師人力也不夠，最近幾個月破天荒實施「過午不開刀」應變措施，下午2時起就不再開刀。此外，大台北地區也有兩、三家醫院出現類似慘況，下午某個時間後就不再幫病患開刀，除非是急診送來的緊急個案。

刷手護理師長期被迫加班，積怨已久，台灣護師醫療產業工會日前曾幫成大醫院開刀房護理師仗義執言，該院因人力不足，護理師常需強迫加班，如沒有人接班，就只能一直做到這台刀結束，工作時間長達十幾個小時，為此，不少護理師離職，影響手術房運作。

「沒有人想要關床，這是醫院賺錢的金雞母。」幫阿漢動刀的年輕外科醫師表示，只要關床，就少了一大筆健保收入，但護理師人力是決定床位存廢的主要關鍵，今年實施護病比新制，需要更多醫護人力，但新人報到情況遠不如離職速度。

該院一名資深護理長在被問到院內關床困境時，突然哽咽，一哭就是半個小時，她說，今年上半年還沒過完，就有近十名護理師離職，之前兩名護理師請了育嬰假，說好要返回職場，但最近卻以個人因素拒絕回到臨床，她花了好幾個小時慰留對方，「真的只差沒有跪下」。

對於自家醫院關床三成，該名資深外科教授特別叮嚀記者，可別讓醫院名稱曝光，一旦護理界知道該院護理缺口這麼大，誰還敢來投履歷。

護理站、病房閒置 護理師人力嚴重不足，醫院關床已成常態，台北市一家地區醫院原有1...
護理站、病房閒置 護理師人力嚴重不足，醫院關床已成常態，台北市一家地區醫院原有150床，關了30床，整層樓病房和護理站閒置。記者曾吉松／攝影
護理站、病房閒置 護理師人力嚴重不足，醫院關床已成常態，台北市一家地區醫院原有1...
護理站、病房閒置 護理師人力嚴重不足，醫院關床已成常態，台北市一家地區醫院原有150床，關了30床，整層樓病房和護理站閒置。記者曾吉松／攝影

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