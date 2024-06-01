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學者點出台灣觀光攬客缺失 住房價高、基礎設施未更新

中央社台北1日電
學者認為對外國人來說，六都之外，自由行並不容易，需要持續改善。圖為台東的國際熱氣球嘉年華活動。(台東縣政府提供)
學者認為對外國人來說，六都之外，自由行並不容易，需要持續改善。圖為台東的國際熱氣球嘉年華活動。(台東縣政府提供)

台灣常被詬病旅宿房價偏高、CP值不夠好、景點了無新意，學者點出觀光基礎建設未能趁疫情時升級更新、交通整合不足、外語標示欠缺等問題，在拓展客源上成為一大阻礙。

世新大學觀光系副教授陳家瑜指出，台灣觀光基礎建設是分屬不同單位，很可惜的是，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間觀光客銳減，沒有進行改善，很多旅客到各國發現機場面目一新，但台灣卻幾乎沒有維護升級或者開發新景點。

靜宜大學觀光事業系副教授黃正聰認為，受限法令及環保意識高漲，在台灣大型的投資很難推動，也不容易加快建設腳步，多數觀光客認為台灣就是老舊，觀光意象是人情味、夜市、美食。

近來韓國偶像樂團到高雄開唱，吸引國內外粉絲追星，創造旅遊產值。但陳家瑜表示，這幾年很少有聽到大型企業獎勵員工來台旅遊，或是舉辦大型展覽、國際會議，台灣似乎放掉商務或會議展覽這塊旅遊市場。

以台北市來說，陳家瑜認為，現在有大巨蛋，應該要想辦法到海外爭取1萬人以上的大型會議到台北舉辦，因為商務旅客的消費能力高於單純的觀光旅客，這部分應該加強開發。

高端旅遊市場也是目前台灣尚待耕耘的市場，陳家瑜指出，陸續將有四季飯店等奢華酒店來台設點，但不能只有飯店有奢華等級，其他部分卻跟不上，頂端旅遊市場是很多國家都在爭取的，台灣卻沒有相對應的佈局。

專門介紹台灣各景點的在台英國Youtuber英國叔叔Allan坦言，台灣有些飯店沒有這麼乾淨，價格上也偏貴，他以前曾經住過很便宜的飯店，環境非常可怕；此外，蠻多外國旅客都會跟他抱怨，台灣路上沒有垃圾桶，讓外國旅客很難習慣。

黃正聰則指出，在通膨壓力下，台灣觀光產業的問題包含旅宿與餐飲費用上漲，削弱國際競爭力，而且產業缺工，人力成本也上升，同時面臨大型投資難以推動、交通整合度不足等問題。

此外，他說，交通整合度不足，對外國人來說，六都之外，自由行並不容易，中南部外籍旅客量比不上北部，追根究柢與交通不便、外語標示不足等因素有關，這也是要持續改善之處。

觀光 疫情 投資

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