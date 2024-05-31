批108課綱不顧人間疾苦 高中師籲停止

北一女教師區桂芝在「高級中等教育修法暨108課綱實施檢討」公聽會，呼籲教育部全面停止108課綱，挽救錯誤。(記者陳正興／攝影)

立法院教育及文化委員會昨舉行公聽會檢討108課綱，北市北一女國文教師區桂芝說，現行課綱不顧人間疾苦，沒有考慮教學現場問題，自主學習多半是「失效的學習」，應立即停止實施；也有立委提出城鄉差距、選修量能不足，呼籲讓108課綱可以照顧到每個孩子。

面對人工智慧 （AI）浪潮，教育部 日前宣告啟動下一波課綱研修前置作業，要將數位學習與人工智慧應用納入課綱，外界因此關注118課綱方向。不過首度主持教育部部務會報的教育部長鄭英耀，昨天直言法令沒有明文規定課綱需十年一修，「118課綱事實上是不存在的」。

然而，108課綱的特色之一是彈性學習，但區桂芝認為所謂自主學習、微課程，多半是「失效的學習」，許多學生摸不出方向就放棄，隨便交報告應付了事。國民黨 立委羅智強也表示，新課綱減少必修增加選修學分，美其名是多元、實則學生能力下降，造成學力低落；國民黨立委柯志恩說，台大、清大先前公布適用108課綱第一屆學生的表現，他們的平均成績跌落9到20％。

北一女物理教師簡麗賢表示，非常認同108課綱探究與實作的實施，但台灣有都會學校、偏鄉學校，希望能更加務實傾聽更多老師的意見，看見不同學校、地區的情況。民進黨立委陳培瑜也說，許多偏鄉學校開多元選修量能不足，過去教育部提出遠距跨校方案，但教學現場仍需資源配套，應讓108課綱可以照顧到每個孩子。

不過，鄭英耀認為，課綱不應為修而修，而應著重深化人才培育的教育品質，關於人才培育的圖像，108課綱一路走來沒有問題，是要培養能有效解決複雜問題、具有創意、能與人合作、有批判思考能力、能自主學習、有民主素養的人才；培養科技素養方面，則應在課程內容、教學上與時俱進，呼應產業人才需求，正是現階段要做的方向。