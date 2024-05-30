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教部再敗訴 北院：國語日報非政府捐助財團法人

記者林孟潔／台北30日電
國語日報社。 (本報資料照片)
國語日報社。 (本報資料照片)

教育部先前認定國語日報社為政府捐助的財團法人，行政訴訟吞敗確定，教育部再提民事訴訟，請求確認與國語日報社的捐助法律關係存在，台北地方法院認為，國語日報社不是政府捐助的財團法人，教育部請求無理由，判決敗訴。

教育部主張，教育部為推行國語政策，1948年要求台灣省國語推行委員會，以1萬元金圓券、政府全部出資方式籌設國語日報社，並發行創刊號，之後成立國語日報社公司，全由國語會實質經營控制，人事均由國語會指派，資產、資源來自教育部、國語會預算

教育部認為，國語日報社公司以公產作股，沒有任何私人出資，認為國語日報社是百分之百政府捐助的財團法人，並為政府執行公共政策，請求法院確認雙方捐助的法律關係存在。

國語日報社反駁，公司是由方師鐸等17名發起人出資申請設立，未接受政府撥款、捐助或編列經費，財產均自給自足經營所得，公司人事和業務運作也依循公司章程，未受任何政府機關控制或指示，因此國語日報社為私人捐助的財團法人，與教育部沒有捐助關係存在。

台北地院指出，國語日報縱使源於教育部挹注資金、政府提撥器材成立，但1949年間因經費不足，將資產清算後清理債務、資遣員工，因此所注資金已不存在，之後國語日報就未再借用政府房地、資產營運，國語日報董事會成立也未由政府出資。

法院認為，據經濟部查驗意見等資料，國語日報社公司確實由17名股東於1956年2月18日出資設立，之後公司決議解散，並將公司資產悉數捐給財團法人國語日報社，可見並非由政府捐助而成立。

判決指出，雖然教育部主張國語日報社重大事項均經由國語會常務委員會決議，但組織運作和出資是兩回事，不能就此推定資金來源為政府，認定雙方沒有捐助法律關係。

教育部 預算

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