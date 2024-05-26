赴台假觀光 觀宏專案東南亞旅客逃脫率增

在政府極力推展下，東南亞旅客已成台灣入境旅客的主力。圖為台北101外的東南亞觀光旅遊團。圖中人物與新聞無關。(記者余承翰／攝影)

為促進新南向旅客訪台，政府2015年起推出觀宏專案（東南亞 優質團簽證便捷措施），疫情期間中斷，2022年11月起又恢復實施，近期更研擬再簡化東南亞國家到台簽證。不過根據交通部觀光 署統計，從疫後至今年4月，已有68人利用觀宏專案來台，卻是「假觀光、真逃逸」，光去年逃脫比率就已逼近疫前、2019年的九成。

台灣地接社業者直言，這些逃脫旅客有些從機場、有些從市區逃脫，且都有集團化接應，根本防不勝防，而其中有多少被抓回更打上大問號，呼籲政府應重視。

一名在外勤單位服務的陳姓移民 官則表示，觀宏專案以優惠條件招攬東南亞國家民眾來台觀光，但不可否認有不少人是來台跳機非法打工，導致移民署原本就不多的人力，耗費大量精力時間找人，本職工作因此被排擠。

觀宏專案2015年11月上路，目前越南、印度、印尼、柬埔寨、緬甸、寮國等六國適用，可透過參加觀光署指定旅行社團體旅遊申請電子簽證來台，採一站式線上申請。然而，2018年曾發生五團、152名越南旅客來台逃脫，為史上最大規模脫團事件。

根據觀光署統計，去年以觀宏專案入境的東南亞旅客共有5萬4209人次，已回到2019年的近九成，其中以越南旅客最多，其次是印尼、柬埔寨，然而整體脫逃比率高達千分之九，也逼近同年的九成，同樣以越南旅客居多，重新開放至今年4月，已有60人脫逃。

中華民國觀光導遊協會理事長馬耀祖指出，台灣為擴大市場，以觀宏專案想吸引旅客來台，但能負擔出國旅遊的人不見得有這麼多，反而淪為當地人力仲介公司鑽漏洞的媒介。若沒有把關來源國的送客業者，恐讓政策變質。

移民官強調，政府從政策源頭就沒有控制，一味開放優惠政策，吸引的卻是跳機非法移工，看到團客失蹤人數上升，就要移民署抓人，在他看來，整件事的本質就是政府粉飾觀光人數、卻浪費公家資源的「假政策」，他相信政府內部一定也有人知道實情，但偏偏無人願意說破這些假象。

觀光署表示，針對觀宏專案，相較去年，已針對國外指定旅行社與國內接待社不同違規情形分級訂定停權管制規範，並設有除列退場機制，將持續請越方提供資訊以掌握旅行社動態。2022年起，已協助增聘翻譯人員經費用以尋找失蹤人口，目前台灣接待社多依時限通報，且海外組團社也積極協助與脫團團員家屬聯繫勸說返國，協助移民署盡速查緝到案。