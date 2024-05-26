我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

如何搶到優勝美地露營地 專家教戰

迪士尼「小小世界」作曲者理查薛曼95歲去世 中文版鳳飛飛翻唱過

赴台假觀光 觀宏專案東南亞旅客逃脫率增

台灣新聞組／台北26日電
在政府極力推展下，東南亞旅客已成台灣入境旅客的主力。圖為台北101外的東南亞觀光旅遊團。圖中人物與新聞無關。(記者余承翰／攝影)
在政府極力推展下，東南亞旅客已成台灣入境旅客的主力。圖為台北101外的東南亞觀光旅遊團。圖中人物與新聞無關。(記者余承翰／攝影)

為促進新南向旅客訪台，政府2015年起推出觀宏專案（東南亞優質團簽證便捷措施），疫情期間中斷，2022年11月起又恢復實施，近期更研擬再簡化東南亞國家到台簽證。不過根據交通部觀光署統計，從疫後至今年4月，已有68人利用觀宏專案來台，卻是「假觀光、真逃逸」，光去年逃脫比率就已逼近疫前、2019年的九成。

台灣地接社業者直言，這些逃脫旅客有些從機場、有些從市區逃脫，且都有集團化接應，根本防不勝防，而其中有多少被抓回更打上大問號，呼籲政府應重視。

一名在外勤單位服務的陳姓移民官則表示，觀宏專案以優惠條件招攬東南亞國家民眾來台觀光，但不可否認有不少人是來台跳機非法打工，導致移民署原本就不多的人力，耗費大量精力時間找人，本職工作因此被排擠。

觀宏專案2015年11月上路，目前越南、印度、印尼、柬埔寨、緬甸、寮國等六國適用，可透過參加觀光署指定旅行社團體旅遊申請電子簽證來台，採一站式線上申請。然而，2018年曾發生五團、152名越南旅客來台逃脫，為史上最大規模脫團事件。

根據觀光署統計，去年以觀宏專案入境的東南亞旅客共有5萬4209人次，已回到2019年的近九成，其中以越南旅客最多，其次是印尼、柬埔寨，然而整體脫逃比率高達千分之九，也逼近同年的九成，同樣以越南旅客居多，重新開放至今年4月，已有60人脫逃。

中華民國觀光導遊協會理事長馬耀祖指出，台灣為擴大市場，以觀宏專案想吸引旅客來台，但能負擔出國旅遊的人不見得有這麼多，反而淪為當地人力仲介公司鑽漏洞的媒介。若沒有把關來源國的送客業者，恐讓政策變質。

移民官強調，政府從政策源頭就沒有控制，一味開放優惠政策，吸引的卻是跳機非法移工，看到團客失蹤人數上升，就要移民署抓人，在他看來，整件事的本質就是政府粉飾觀光人數、卻浪費公家資源的「假政策」，他相信政府內部一定也有人知道實情，但偏偏無人願意說破這些假象。

觀光署表示，針對觀宏專案，相較去年，已針對國外指定旅行社與國內接待社不同違規情形分級訂定停權管制規範，並設有除列退場機制，將持續請越方提供資訊以掌握旅行社動態。2022年起，已協助增聘翻譯人員經費用以尋找失蹤人口，目前台灣接待社多依時限通報，且海外組團社也積極協助與脫團團員家屬聯繫勸說返國，協助移民署盡速查緝到案。

觀光 移民 東南亞

上一則

矇眼捏乳頭 狼師20年性侵至少16男童 受害者最小僅9歲

下一則

重磅快評／逼人表忠是該被譴責，但逼人不敢不表忠呢

延伸閱讀

台灣是越南富國島第2大客源 4個月近7萬人次到訪

台灣是越南富國島第2大客源 4個月近7萬人次到訪
台北動物園傳繁衍好消息 極危越南鷴寶寶萌樣曝光

台北動物園傳繁衍好消息 極危越南鷴寶寶萌樣曝光
越南籲製造業自主節電 鴻海也「被鼓勵」

越南籲製造業自主節電 鴻海也「被鼓勵」
路透：越南要求製造業減少用電 鴻海也「被鼓勵」自主節電

路透：越南要求製造業減少用電 鴻海也「被鼓勵」自主節電

熱門新聞

鮮少公開亮相的第一夫人吳玫如（前右），20日與丈夫、總統賴清德（前左）進入國宴會場。（記者劉學聖／攝影）

第一夫人吳玫如走進民眾目光 賴清德長子也罕見現身

2024-05-21 02:25
台北捷運車廂有1名老先生舉牌，內容為「建議不要在捷運、公車滑手機」。(取自「路上觀察學院」臉書社團)

台北捷運車廂男舉牌內容曝 網友感動：勇氣用在對的地方

2024-05-24 02:50
網友討論指出「日本人已經吃膩鳳梨酥，現在最流行的是烏魚子」。(記者王勇超／攝影)

不是鳳梨酥...台人去日本訪友帶什麼伴手禮？ 網建議這名產最夯

2024-05-23 20:30
賴清德發表就職演說。(取材自取自YouTube頻道)

賴清德就職演說：中華民國和中華人民共和國互不隸屬

2024-05-19 22:45
竹北分局女警出入護膚店，警方內部已展開調查，不過女警平時樣貌清純還不時拍反詐宣導，傳出疑缺錢下海，就連同事都十分訝異。(翻攝自YouTube )

台女警缺錢下海？傳遭自己人檢舉 調職記過處分

2024-05-20 20:25
廣角智庫論壇25日舉辦「賴清德就職與兩岸關係」論壇，淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正、前台北市副市長李永萍參與座談。（記者林宸誼／攝影）

離D-day越來越近？陸演習變攻台難度大 學者：美中打架、台灣被踹

2024-05-25 08:20

超人氣

更多 >
唐嫣虐戀胡歌後 新戲男主角成了台灣男神之爭

唐嫣虐戀胡歌後 新戲男主角成了台灣男神之爭
玩老虎機贏255萬遭拒付 新州婦告賭場

玩老虎機贏255萬遭拒付 新州婦告賭場
微熱山丘重人情 奉茶不說「試吃鳳梨酥」而說「進來喝杯茶」

微熱山丘重人情 奉茶不說「試吃鳳梨酥」而說「進來喝杯茶」
彷如重演 查理痛恨黛安娜搶風頭 哈利終將恨梅根？

彷如重演 查理痛恨黛安娜搶風頭 哈利終將恨梅根？
植物性飲食、定期運動…改變生活習慣 他們逆轉阿茲海默

植物性飲食、定期運動…改變生活習慣 他們逆轉阿茲海默