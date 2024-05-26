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中捷砍人事件 曝捷運人力荒 新北缺額逾5成

台灣新聞組／綜合26日電
捷運人力荒 製表／都會地方中心、司法社會中心
捷運人力荒 製表／都會地方中心、司法社會中心

台中捷運砍人案引發全國關注，各地捷運人力不足問題浮上檯面，缺額從40人至400多人，其中又以新北捷運公司缺額率最高，超過5成。台北、新北、桃園、台中及高雄捷運公司去年成立「五捷聯盟」，主張要共同培育人才，但因獎金、福利落差產生「磁吸效應」，多數人往台北捷運公司擠，人力不均現象依然嚴峻。

台中捷運距離預算員額尚有41名缺額，因自動化系統已穩定，隨車人員年底退場，議員憂人力不足恐加劇。

「不少特休都無法休。」中捷基層員工表示，員工流動率高，很多職缺又遇缺不補，常要補別人的班，平時要清車、處理票證和巡檢等，工作量龐大，月薪僅3萬多一點，希望中捷不要再砍人力。

中市議員黃守達說，砍人案後，乘客倉皇逃離車廂，月台上僅見隨車員、站務員各1人，還有兩名保全協助，完全分身乏術，導致受傷民眾走出車廂後，沒人引導、照護，要求中捷必須補足人力。但中捷公司指出，已嚴謹盤點、調配人力，尚無明顯不足。

捷運環狀線去年移轉新北捷運公司後，原預計留下來的北捷百名支援人力全數歸建。新北捷需求員額數為872人，但目前運務部門加計保全、清潔等人力約429人。

新北議員黃淑君說，有保全陳情晚間10時30分後僅1人留守，若乘客發生緊急事件，有辦法因應嗎？

新北捷公司表示，每站每日服務旅客人力逾25人，板橋站也新增臨時調度室，投入各站服務人力實際上升。桃園捷運公司尚有近200名缺額，為加強留任率，今年結構性調薪4%至5；反觀台北捷運公司有6100名正式員工，人力居冠。

針對北捷「磁吸效應」，五捷聯盟幕後推手、北捷公司董事長趙紹廉指出，其實各家捷運待遇差不多，其他4家現階段獎金少一點，但在想辦法改善。趙紹廉坦言，今年聯盟有討論如何共育人才，不排除未來會安排在同一處訓練，再分發到其他捷運公司。

成功大學交通管理學系主任鄭永祥表示，軌道人才牽涉工程專業，台積電等高科技產業也搶才，捷運公司福利跟薪水都要兼顧，才能留人。

捷運 福利 台積電

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