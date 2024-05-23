我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就讀戴維斯加大亞裔女大生 舊金山失蹤

墨西哥競選活動「狂風吹垮舞台」 釀6死、多人受傷

台文館抄襲事件 文化部長道歉 立委諷「台灣設計已死」

記者陳宛茜／台北23日電
「巴黎文化奧運台灣館」主視覺。(圖／文化部提供)
「巴黎文化奧運台灣館」主視覺。(圖／文化部提供)

台灣文學館近來爆發抄襲風波，實境解謎遊戲主視覺「阿龍」，被控抄襲中國大陸繪師Nora Qu作品，台文館先否認並反影射對方抄襲，遭網友打臉、原繪師揚言提告後，才承認與道歉，台文館正副館長也為此自請處分，並懲處承辦人員。昨是文化部長李遠上任第三天，他在立法院備詢時，代表文化部向原繪師道歉，也向「所有非常期待台灣有自己原創的人」道歉。

民進黨立委陳秀寶等多位立委質疑，文化部第一時間挺廠商卻未自行查證，是否基本辨識能力、處理流程有問題，監督驗收工作是否沒做好？要求文化部兩周內提檢討報告。

李遠表示，「抄襲不對，硬拗更不對」，文化部會針對此事徹底檢討，檢討標案ＳＯＰ。至於懲處，李遠表示「責任不會推到第一線職員，但也不會說換掉誰就換掉誰。」文化部要做的是負起責任、改善問題，目前責任都還在釐清中。

台灣疑似抄襲案連環爆，台文館事件後，五二○總統就職典禮主視覺設計與周邊貓狗徽章也被爆疑似抄襲。多名立委昨天在立法院質詢時，諷刺台灣出現「抄人特攻隊」、「設計已死」。

國民黨立委葛如鈞說，就職典禮主視覺設計團隊否認抄襲，強調「堅持原創」並稱「徽章是用公司購入的商用授權素材庫來做」，李遠認同這樣的說法嗎？李遠表示，如果用他的標準，會希望從最原始的ＩＤＥＡ都來自自己，「我會自己重新畫一隻狗一隻貓」。

葛如鈞再問，總統府表示徽章不屬於政府採購標案，不屬於政府標案就可以隨便發放？李遠回應「在我的文化部，我希望沒有這種事情。」

葛如鈞隨後更爆料，指民眾陳情，指巴黎文化奧運台灣館主視覺運用了一款圖案，跟蘋果的表情符號「高度相似」、「有抄襲的可能」。而該案跟五二○就職典禮主視覺設計師是同一個設計師顏伯駿，質疑文化部未向蘋果的法律部門申請授權。

葛如鈞強調，表情符號的版權屬於這個符號的供應商，假如作者真的有使用或是參考，就必須諮詢蘋果的法律部門，並且申請表情符號的使用授權。要求文化部就本案的授權使用情形，一周內回覆他的辦公室，「否則真是設計已死」。

李遠表示同意。截稿前，文化部與設計師皆未對疑似抄襲一事進一步回應。

文化部長李遠22日首度赴立法院教育及文化委員會做業務報告。(記者林俊良／攝影)
文化部長李遠22日首度赴立法院教育及文化委員會做業務報告。(記者林俊良／攝影)

國民黨 奧運 民進黨

上一則

鏡電視5卷宗 立委調閱期限延至7月16日

下一則

黑白集／芭樂大戰芒果乾

延伸閱讀

中正紀念堂轉型 文化部長李遠：不想強迫

中正紀念堂轉型 文化部長李遠：不想強迫
台灣新文化部長 73歲小野 「真心話大冒險」很不政治正確

台灣新文化部長 73歲小野 「真心話大冒險」很不政治正確
民團萬人立院抗議 6成5網友不挺民進黨 綠委負面聲量暴增

民團萬人立院抗議 6成5網友不挺民進黨 綠委負面聲量暴增
審國會改革法案 綠委頭綁白布條 被譏觸賴霉頭

審國會改革法案 綠委頭綁白布條 被譏觸賴霉頭

熱門新聞

圖／擷自instagram

變裝皇后妮妃雅總統府熱舞 下班穿拖鞋搭捷運好反差

2024-05-16 09:46
台積電在美國設廠連連碰壁，有分析指最壞情況可能讓台積電放棄美國設廠。（美聯社）

台積電亞利桑納廠狀況多 分析師曝最糟打算：放棄美國

2024-05-17 02:57
蔡英文。(本報資料照片／記者劉學聖攝影）

回顧裴洛西訪台風波 蔡英文：被孤立太久 無法說不

2024-05-17 23:33
劉寶傑遭到國台辦點名懲戒。圖／摘自YouTube

國台辦點名懲戒 劉寶傑曝踩到新紅線 「這麼脆弱嗎？」

2024-05-15 12:31
鮮少公開亮相的第一夫人吳玫如（前右），20日與丈夫、總統賴清德（前左）進入國宴會場。（記者劉學聖／攝影）

第一夫人吳玫如走進民眾目光 賴清德長子也罕見現身

2024-05-21 02:25
台立法院會今天處理國會改革法案，朝野爆發多起肢體衝突，導致多名立委受傷，引發國際媒體關注。路透

立法院大亂鬥登外媒 路透：台灣是喧鬧民主國家

2024-05-17 14:02

超人氣

更多 >
iPhone被偷縱火報復燒錯屋 釀5死 亞裔少年恐坐牢60年

iPhone被偷縱火報復燒錯屋 釀5死 亞裔少年恐坐牢60年
南加華女一覺醒來 銀行存款全被盜 原因竟是手機...

南加華女一覺醒來 銀行存款全被盜 原因竟是手機...
湖南一村官被捉姦 大幅床照貼車身遊街…身分曝光 已免職

湖南一村官被捉姦 大幅床照貼車身遊街…身分曝光 已免職
脫北女「被逼站一排」淪商品 中國男挑選買回家

脫北女「被逼站一排」淪商品 中國男挑選買回家
60哩強風、冰雹明襲紐約 民眾出行當心

60哩強風、冰雹明襲紐約 民眾出行當心