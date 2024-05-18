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台積領頭 台股8年漲1.6倍 指數、市值漲幅居亞洲之冠

記者陳儷方／台北18日電
蔡總統任內台股表現 製表／陳儷方
蔡總統任內台股表現 製表／陳儷方

台股昨日迎來總統蔡英文執政的最後交易日，加權股價指數以2萬1258點收盤，八年來指數漲點超過1萬3000點，上漲1.6倍。加權股價指數與上市公司市值漲幅居亞洲之冠，在全球主要市場中名列前茅。台積電股價在此期間內同樣創下歷史新高價，漲幅超過四倍，上漲686.5元，貢獻大盤點數超過5000點。

分析師指出，台股八年來價量齊揚，締造很多紀錄，例如翻越1萬2682這座山頭；台積電變護國神山並延伸出護國群山，指數衝破2萬點整數大關；個股股價還曾看到6000元（台幣，下同，約186.45美元）；同時出現十多檔千金股；重電股翻身；史上首度出現航海王等等。

台積電昨日則收在935元，從2016年5月19日收在148.5元計算，這八年來，共上漲686.5元，漲幅達462.28%。

不過，台股漲勢，多數是來自台積電貢獻，台股經常上演台積電一個人武林，有分析師認為，這是制度使然，因為台股是「加權股價指數」，台積電是最大權值股，漲跌對大盤影響最大，台積電市值占大盤比重31.78%，這是機制必然。

但亦有分析師認為，台股資金在產業分布上集中度太高，不利於分散風險，太偏重科技類產業就像營養不均衡。

展望下周，分析師指出，歷屆統計發現，台股五二○後上漲機會仍高，2016年，五二○後一個月漲6.08%，後三個月漲10.46%；2020年，後一個月漲6.1%，後三個月漲13.34%，台股指數在總統就職後的蜜月期都有不錯表現。

第一金投顧董事長陳奕光指出，五二○行情早就啟動，四一九重挫後的反彈迄今已有2000點之多，五二○應是盤堅走勢；美股史坦普500指數成分股財報獲利超乎預期，只要美股沒回跌，台股整體格局不該只放在五二○。目前台股技術面仍維持多頭格局，若拉長時間看賴清德上任第一年，高點可望上看2萬2000多點。

陳奕光說，基於四大因素，看好五二○後的台股，包括：上市櫃股票中，股價跌破年線只有35%，股價年線之上的有65%，多頭架構形成後要立刻轉為熊市機會不大；目前三大法人持股甚多，當籌碼多數在法人手上時，就算利空也難讓指數回檔；台積電ADR與現股溢價比率高達17%；加上MSCI第二季對台股權重「二升一降」，預估後續可為台股帶進2000億元資金。

台股 台積電 美股

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