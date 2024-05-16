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炒房亂象 網紅揪團購屋無法可管

記者陳美玲／台北16日電

中華民國不動產代銷公會全國聯合會理事長戴嘉聖昨天表示，當前房市買氣有過熱情況，尤其社群或網紅「團購」、「揪團」購屋亂象已占到整體市場交易兩成左右，這是過去從未發生過的情形；這類亂象目前無法可管且哄抬房價，呼籲政府正視此問題。

戴嘉聖表示，當前房市為「百年一見」榮景，認為有題材的區域、未來五年榮景不變；他分析，目前市場買氣噴出有三大原因，第一台灣經濟不錯，第二通膨引發民眾對房價預期心理，第三碳權時代來臨、加上碳稅開徵，三大原因加速民眾購屋動作。

戴嘉聖指出，由於買方對未來房價產生預期心理，加上市場熱錢效應，讓房市買氣噴發，值得注意的是，雖然目前市場交易熱絡，卻摻雜社群或網紅「團購」、「揪團」購屋的亂象，這類社群、網紅們非房地產專業從業人員，卻開團購屋，過程中不僅哄抬炒作房價，相關行為更無法可管，這是過去從未發生過的情形，且這類交易已占整體市場銷售比重達兩成左右。

戴嘉聖指出，目前房市交易熱絡，不過房價畢竟有其天花板，不會一直往上漲，超過市場認同的行情時，就會慢慢平穩下來；以台積電在高雄的設廠效應來說，已帶起如橋頭周邊房市新建案價格，區域市場進入主升段，但若買方不願追價、縮手，價格接下來就會平穩發展。

戴嘉聖指出，興建社宅短期上可協助年輕人調整存款配置，但以現在通膨、結婚分戶、養兒育女的現實夾擊下，年輕人對買房不得不消極，同時也延伸出前述少子化、不婚等許多社會現象與觀念轉變，彼此互為因果；因此針對有自住需求、又有工作、能務實支付每月貸款、但自備款不足的年輕人，期盼政府能納入修訂購屋貸款優惠政策考量。

房價 貸款 中華民國

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