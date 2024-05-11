台灣小學生被老師更正「別用中國用語」 「估計」是誰的用詞？

中華文化總會集合了兩岸文字學者合編了中華語文知識庫，並且上網提供查詢。（取自中華語文知識庫網頁）

最近有一位小學生在聯絡簿上寫鞋子破了洞會進水，「不換估計是不行的了」，被老師批註「別用中國用語比較好」，還評了個不太理想的B+。媒體揭露後，引發正反兩面論戰，到底寫所謂中國用語好不好，也有不同觀點。

教育部 國語辭典解釋「估計」有兩種意思，一個是估量價值或數量，另一個是推測，如：「我估計他今天不會來。」這個孩子用的顯然是第二個意思，可見它並非中國專用。那麼，為什麼老師會認定是「中國用語」呢？

很有可能這位老師是位陸劇迷，經常追陸劇，發現人物對話習慣與台灣不盡相同，其中必然包括常用的「估計」。確實，字典歸字典，實際情形又是另一回事。同樣是「估計」，中國大陸普遍用來做推測，台灣反而幾乎都用來「計」，也就是估量價值或數量。

個人平常也極力避免用「估計」來表示推測，而是用「研判」、「恐怕」、「大概」等詞。這並非仇中，而是為了顧及聽者或讀者的習慣。猶記得多年前到大陸拜訪一位朋友，由於擔心對方不懂，就入境隨俗地說：「我發短信給你」，想不到對方竟然回答：「好，我們用簡訊聯絡」，啞然失笑之餘，卻也有一絲感動，那是緣自彼此尊重、為對方設想的善意。

兩岸交流，語言彼此滲透在所難免，也早已成為不可逆之勢。尤其網路發達，即使從未到過對岸，透過短片、戲劇、網路小說等管道，也會互相影響。早期常聽人批評大陸受到文革破壞後，用詞粗鄙，譬如「搞」事業要「抓緊」時間。有位學者還罵大陸人沒有水準，因為他們只講「水平」。

平心而論，大陸用詞未必都欠文雅，像生活過得「滋潤」，解釋很「到位」，「體現」了儒家思想，神情「淡定」地「立馬」解決問題等等，都相當傳神，也逐漸被台灣採用。反之，台灣用詞滲入大陸的情形也不遑多讓，從早期的「電腦」，到近期的「抓狂」、「老神在在」等，早已成了小說的常客。

語言是活的，每天都在變，更會因地域、族群、世代的不同而產生差異。即使在台灣，閩南語的泉州與漳州腔就不太一樣，滿清時期雙方人馬還發生過激烈的械鬥；至於弱勢的客家族群，也有「四海大平安」不同的方言，光是致謝，就有「恁仔細」、「承蒙您」、「多謝」、「勞力」等說法。

無論是語言的差異、互相滲透或不斷改變，都屬自然現象，不足為奇，與其徒勞地刻意阻擋，不如順其自然，唯一怕的是誤會。典型的例子，是台灣翻譯為「奶精」的coffee mate，大陸直譯為「咖啡 伴侶」。就有台灣旅客困擾，為什麼喝個咖啡還提供伴侶？幾年前去南京玩，點餐時為了嘗鮮，專挑沒聽過的青菜名，不料上菜時，竟全是小白菜、空心菜之類熟悉的家常菜。原來，越是生活的東西，各地名稱差異越大。

十幾年前，中華文化總會集合了兩岸文字學者合編了中華語文知識庫，並且上網提供查詢，就是希望搜羅、比對不同的用詞，掃除溝通障礙。像台灣的「番茄」，大陸叫「西紅杮」，台灣的「馬鈴薯」相當於大陸的「土豆」等等，都可以搜尋到。只是，這個知識庫似乎很久沒有更新。長此以往，恐怕功能會越來越弱。

話說回來，那位建議「別用中國用語」的老師，或許是怕孩子與別人溝通困難吧？比較令人擔心的反而是，如果這孩子的母親是陸配，那麼本來出乎善意的柔性勸導，恐將變質為歧視 。倘若孩子因此不斷地自我否定，惡化與母親的關係，甚至在心中留下陰影，影響未來的發展，恐怕也不是施教者所樂見吧？何況大陸戲劇、小說看多了，「估計」哪天自己也不經意「淡定」地把「中國用語」脫口而出呢！

（本文取自聯合新聞網【專家之眼】專欄文章）