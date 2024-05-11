我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登下重手 擬加重中國電動車關稅至100％

垃圾桶夾海鮮賣 紐約布碌崙華人商家怨無證攤販衛生差

台南小巨蛋有譜？市府辦BOT案公聽會 周邊交通受關注

記者吳淑玲／台南即時報導
台南運動藝文休閒園區BOT案相關位置圖。(台南市政府提供)
台南運動藝文休閒園區BOT案相關位置圖。(台南市政府提供)

台南多年來催生「小巨蛋」有譜！台南市府配合中央促參2.0政策推動，提出複合式公共建設「台南市運動藝文休閒園區BOT案」，昨(10)天召開首次公聽會，多位議員出席對於重大建設進駐東區地方樂觀其成，但要求注意交通恐打結問題，有議員指首要解方是打通東西向道路，讓周邊路網可以串聯到大同路二段，才能讓空間機能具有延續性，有效紓解車流。

台南市運動藝文休閒園區BOT案，腹地達9.8公頃，計畫開發打造1萬席以上、具國際體育賽事規模的大型室內體育館，可兼作演唱會、頒獎典禮等大型多功能活動場地，同時也將規畫2000席多元藝文展演場地，提供市民不同的文化視聽饗宴空間，另外也將引入相關生活休閒服務設施，如購物商場、休閒娛樂、親子遊憩等項目，提供市民更多元豐富的生活休閒場域。

台灣基進議員李宗霖說，擔憂未來舉辦萬人演唱會，現有周邊交通能否負荷；民進黨市議員蔡筱薇也指出，對於車流及人流的壓力，現況確實還有很大的發展空間，因為光靠鄰近崇德路、崇善路、崇明路來紓解車流，量能可說是完全不足。

蔡筱薇說，該園區距主要幹道中華東路及大同路有段距離，目前生產路只連通到大同路二段，首先是先打通東西向道路，包含「崇興路接大同路二段635巷直通大同路二段」、「崇賢一路接大同路二段」、「崇賢二路接大同路二段」、「崇賢三路接大同路二段」、「崇賢七路接大同路二段」等路段，唯有強化周邊交通路網的串聯，讓空間機能具有延續性，才能讓整體區域規劃更完善

該基地鄰近台南文化中心、巴克禮紀念公園，與奇美博物館、十鼓文創園區也不遠，蔡筱薇提醒針對周遭環評，應連同生態一併納入考慮，建議保留等比例的植栽，做為公園綠地；而南台南副都心地區未來有台南市運動藝文休閒園區、南台南副都心車站專用區、社會住宅、捷運等公共建設進駐，期待成發台南新門戶，但交通衝擊一定要納入考量。

台南運動藝文休閒園區BOT案相關位置圖。(蔡筱薇提供)
台南運動藝文休閒園區BOT案相關位置圖。(蔡筱薇提供)

博物館 捷運 民進黨

上一則

台網紅深夜鬧區大撒錢 千人搶錢推擠踩踏「如梨泰院事件」

延伸閱讀

慈濟北加園區 5/12三節合一暨浴佛大典

慈濟北加園區 5/12三節合一暨浴佛大典
美國考慮是否提升越南為市場經濟 商務部公聽會陷激辯

美國考慮是否提升越南為市場經濟 商務部公聽會陷激辯
市民共同回憶 嘟嘟火車回高雄 將打造咖啡廳

市民共同回憶 嘟嘟火車回高雄 將打造咖啡廳
慈濟北加州園區5月12日舉行 三節合一暨浴佛大典

慈濟北加州園區5月12日舉行 三節合一暨浴佛大典

熱門新聞

龍海同記食品公司負責人李彥廷涉嫌進口「蘇丹紅辣椒粉」，今被雄檢起訴。(本報系資料照)

台名廚「詹姆士」也受害 進口蘇丹紅辣椒粉犯罪手法曝光

2024-05-09 00:10
有網友在TikTok分享，好市多嘉義店大批人潮，湧向棧板擠得水洩不通，原本堆滿的ARIEL洗衣精貨架一放到地上，瞬間被蜂擁而上的民眾搶購一空，狂搬景象讓網友驚呼「太瘋狂！」。(記者魯永明／翻攝TikTok畫面)

這款洗衣精一落地瘋搶秒殺 好市多嘉義店允改限購

2024-05-03 22:58
已故的余天二女兒余苑綺（右二）丈夫陳鑒（右一）因涉嫌為詐團車手頭遭羈押禁見。（記者林伯東／攝影）

女婿涉詐被逮 余天失蹤孫子孫女找到了 新北社會局曝最新狀況

2024-05-03 05:01
職場示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vojtech Okenka）

「妳的學歷太超過了」 留美博士媽媽回台灣 成功重返職場

2024-05-10 00:00
陳鑒已被羈押禁見。(記者沈昱嘉／攝影)

余天人生坎坷：愛女癌逝 女婿涉詐 弟遭槍決

2024-05-04 02:26
傳國民黨辦晚宴邀俄羅斯外交官，引發歐美駐台代表抵制。國民黨主席朱立倫表示，最近的活動是有一些歐盟國家表達對俄羅斯的意見，國民黨都尊重。(中央社)

國民黨晚宴邀俄遭歐美代表抵制 朱立倫：會妥適處理

2024-05-05 16:30

超人氣

更多 >
郵輪公司前員工告訴你 老練郵輪玩家不會犯6種錯誤

郵輪公司前員工告訴你 老練郵輪玩家不會犯6種錯誤
110歲日裔人瑞分享長壽秘訣 她每天吃這食物

110歲日裔人瑞分享長壽秘訣 她每天吃這食物
中國無證客接受電視訪問：付5萬元偷渡來美 艱辛又危險

中國無證客接受電視訪問：付5萬元偷渡來美 艱辛又危險
走線激增 遣返非法中國移民 美中悄悄恢復合作

走線激增 遣返非法中國移民 美中悄悄恢復合作
現身佛州海湖莊園晚宴 馮德倫一句話問倒川普

現身佛州海湖莊園晚宴 馮德倫一句話問倒川普