國寶翠玉白菜旁簽文件 故宮挨批認疏失

故宮北院去年將翠玉白菜等國寶出借給台南市立美術館展出，竟被拍到兩館工作人員點交時，直接在距離翠玉白菜不到三公分旁簽署文件，引發爭議。(取材自臉書)

立委黃健豪昨爆料，指故宮北院去年將翠玉白菜等國寶出借給台南市立美術館 展出，竟被拍到兩館工作人員點交時，竟直接打開展櫃，在距離翠玉白菜不到三公分旁簽署文件；南院則發生清潔人員隨意進出庫房等狀況。

故宮昨表示，翠玉白菜事件是典藏人員的缺失，院長蕭宗煌除了口頭告誡，也修訂「文物安全維護作業手冊」，制定文物布展撤展的SOP。至於南院是廠商臨時抽換兩名入庫清潔人員卻未申報，庫房當時無任何文物，蕭宗煌下周將到南院召開檢討會議，杜絕類似事件發生。

故宮去年與南美館合作「千載南逢：故宮國寶貯台南」大展，展覽於3月10日落幕。黃健豪表示，南美館日前在臉書 上傳照片記錄展覽花絮，其中一張照片是兩館人員正在簽收點交翠玉白菜。細看照片，南美館典藏人員竟直接在翠玉白菜旁簽收，翠玉白菜在毫無玻璃隔板的狀況下，與紙筆僅不到三公分距離。

黃健豪痛批，之前才發生故宮摔破碗事件，結果又發生翠玉白菜事件，渾然不覺這行為對國寶可能的危害；更誇張的是，還有清潔人員無故闖入庫房，要求故宮應該說明清楚，公布監視器畫面。

故宮器物處長吳曉筠表示，依標準作業程序，典藏人員點檢確認文物狀況時，應待文物撤離後再進行簽署作業。南美館負責簽署的典藏工作人員可能心急，就在擺放翠玉白菜的台子上簽狀況書。故宮與南美館雙方確有疏失，已對業務主管及執行人員予以嚴正告誡。

南美館則強調，照片中的展台空間其實非常足夠，「距離三公分」的說法有些誇大，15件國寶文物也都安全無虞回到故宮。

故宮南院處長彭子程則說，廠商抽換兩位不在原提報名單人員，目前正重新檢討研提懲處名單；4月也召開履約檢討會議依約計罰廠商議。