800萬劑快篩到期強塞 藥局怨淪垃圾場

快篩試劑即將到期怎處理。製表／元氣中心

新冠疫情 嚴峻之際，快篩試劑奇貨可居，疫情過後，卻是乏人問津，疾管署累計採購3.5億劑快篩試劑，仍剩餘1000多萬劑，其中有800萬劑將於6月底前到期，為此，衛福部疾管署即日起透過全台4500家特約藥局 免費發放，但部分藥師抱怨，「政府把藥局當垃圾場」，擔心這些即將過期的快篩可能發不完。

新冠疫情期間迄今，疾管署共採購3.5億劑快篩試劑，目前剩餘1000多萬劑，其中800萬劑將於6月底到期，9月底前屆效約近50萬劑，其餘150多萬劑則在年底12月前到期。國產快篩試劑採購價格為72.45元台幣、進口快篩試劑為95元，保守估計1050萬劑快篩試劑金額至少8億元台幣(約2470萬美元)。

開業藥師沈采穎表示，前天收到一箱羅氏試劑，內有78盒（一盒五入），放在店內，由客人自取，但索取情況不佳，一整天只被拿走10盒。

疾管署日前宣布將在全台藥局發放即期快篩試劑，隨即鋪貨，不少藥局抱怨，臨時收到一箱快篩，卻不曉得用途，後來才知道得協助發放。沈采穎表示，部分藥師有強迫中獎的感覺，覺得衛福部將藥局當成垃圾場。

外界建議，可將這批快過期的快篩免費送給長照 機構，供住民篩檢，對此，衛福部長薛瑞元表示，這次免費發放快篩並未限制領取對象資格，所以長照機構當然也可領取，只是必須派人至藥局取貨。預估今年秋冬還會有一波疫情，希望民眾踴躍領取，只要出現症狀，就可自行篩檢。

有些藥局擔心發放不完，疾管署副署長曾淑慧表示，目前全台每月呼吸道症狀患者高達200萬人，加上年初機場免費發放經驗，估1050萬劑應可在一個月內全數發放完畢。

儘管新冠疫情趨緩，上周仍新增229例本土合併症個案（住院），31例死亡病例，比流感還要嚴重。