我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加灣區山上房子保費從2000元漲到1萬 買家忍痛割愛

馬斯克急調救火員朱曉彤返中國 力阻特斯拉市占流失

800萬劑快篩到期強塞 藥局怨淪垃圾場

台灣新聞組／台北8日電
快篩試劑即將到期怎處理。製表／元氣中心
快篩試劑即將到期怎處理。製表／元氣中心

新冠疫情嚴峻之際，快篩試劑奇貨可居，疫情過後，卻是乏人問津，疾管署累計採購3.5億劑快篩試劑，仍剩餘1000多萬劑，其中有800萬劑將於6月底前到期，為此，衛福部疾管署即日起透過全台4500家特約藥局免費發放，但部分藥師抱怨，「政府把藥局當垃圾場」，擔心這些即將過期的快篩可能發不完。

新冠疫情期間迄今，疾管署共採購3.5億劑快篩試劑，目前剩餘1000多萬劑，其中800萬劑將於6月底到期，9月底前屆效約近50萬劑，其餘150多萬劑則在年底12月前到期。國產快篩試劑採購價格為72.45元台幣、進口快篩試劑為95元，保守估計1050萬劑快篩試劑金額至少8億元台幣(約2470萬美元)。

開業藥師沈采穎表示，前天收到一箱羅氏試劑，內有78盒（一盒五入），放在店內，由客人自取，但索取情況不佳，一整天只被拿走10盒。

疾管署日前宣布將在全台藥局發放即期快篩試劑，隨即鋪貨，不少藥局抱怨，臨時收到一箱快篩，卻不曉得用途，後來才知道得協助發放。沈采穎表示，部分藥師有強迫中獎的感覺，覺得衛福部將藥局當成垃圾場。

外界建議，可將這批快過期的快篩免費送給長照機構，供住民篩檢，對此，衛福部長薛瑞元表示，這次免費發放快篩並未限制領取對象資格，所以長照機構當然也可領取，只是必須派人至藥局取貨。預估今年秋冬還會有一波疫情，希望民眾踴躍領取，只要出現症狀，就可自行篩檢。

有些藥局擔心發放不完，疾管署副署長曾淑慧表示，目前全台每月呼吸道症狀患者高達200萬人，加上年初機場免費發放經驗，估1050萬劑應可在一個月內全數發放完畢。

儘管新冠疫情趨緩，上周仍新增229例本土合併症個案（住院），31例死亡病例，比流感還要嚴重。

藥局 疫情 長照

上一則

重磅快評／衝突、妥協、特赦 阿扁仍是蔡英文心魔

下一則

觀察站／首度總統國情報告 朝野攻防戰細盤算

延伸閱讀

憶早逝亡母時哽咽 薛瑞元：她臨終前掛念我身上有螞蟻

憶早逝亡母時哽咽 薛瑞元：她臨終前掛念我身上有螞蟻
台灣虐老5年增逾5成 平均每天61人通報 過半晚輩施暴

台灣虐老5年增逾5成 平均每天61人通報 過半晚輩施暴
台灣虐老5年增逾5成 逾半晚輩施暴、多因照顧者情緒失控

台灣虐老5年增逾5成 逾半晚輩施暴、多因照顧者情緒失控
可別再來個陳時中 邱泰源接衛福部評價兩極

可別再來個陳時中 邱泰源接衛福部評價兩極

熱門新聞

有網友在TikTok分享，好市多嘉義店大批人潮，湧向棧板擠得水洩不通，原本堆滿的ARIEL洗衣精貨架一放到地上，瞬間被蜂擁而上的民眾搶購一空，狂搬景象讓網友驚呼「太瘋狂！」。(記者魯永明／翻攝TikTok畫面)

這款洗衣精一落地瘋搶秒殺 好市多嘉義店允改限購

2024-05-03 22:58
已故的余天二女兒余苑綺（右二）丈夫陳鑒（右一）因涉嫌為詐團車手頭遭羈押禁見。（記者林伯東／攝影）

女婿涉詐被逮 余天失蹤孫子孫女找到了 新北社會局曝最新狀況

2024-05-03 05:01
大業實中去年轉型實驗創新學校，致力課程鬆綁，發展AI、雙語國際跨域課程。(大業實中提供)

台灣少子化 為何嘉義這所中學連2年招生爆滿超額

2024-04-30 21:25
貴婦奈奈。(本報資料照片)

貴婦奈奈公婆 名醫黃立雄夫妻涉詐逃加拿大 遭驅逐將返台

2024-05-02 08:38
台中市消防局在今天凌晨獲報，一名男子在汽車旅館身體不適，救護車到場時，男子已無生命跡象，醫院宣告到院前死亡。圖／本報資料照

台中已婚大叔豪華汽車旅館丟命 同房輕熟女急求助消防局

2024-05-01 15:20
傳國民黨辦晚宴邀俄羅斯外交官，引發歐美駐台代表抵制。國民黨主席朱立倫表示，最近的活動是有一些歐盟國家表達對俄羅斯的意見，國民黨都尊重。(中央社)

國民黨晚宴邀俄遭歐美代表抵制 朱立倫：會妥適處理

2024-05-05 16:30

超人氣

更多 >
「跟爸爸說再見」監護權官司開庭前1天 母舉槍殺子後自戕

「跟爸爸說再見」監護權官司開庭前1天 母舉槍殺子後自戕
百想60／離婚5年終於同台了 宋慧喬、宋仲基反應曝光

百想60／離婚5年終於同台了 宋慧喬、宋仲基反應曝光
吃到飽餐廳為何有的破產有的賺翻？懂不懂「K型經濟」差很大

吃到飽餐廳為何有的破產有的賺翻？懂不懂「K型經濟」差很大
世界OnAir／從音樂博士轉行學飛 她41歲成聯航機師

世界OnAir／從音樂博士轉行學飛 她41歲成聯航機師
自稱中國人…珠寶大盜從南韓偷到洛城、紐約 逮到了

自稱中國人…珠寶大盜從南韓偷到洛城、紐約 逮到了