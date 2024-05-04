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賴清德國宴菜色公布 融合台灣5大族群美食

記者吳淑玲／台南4日電
2024正副總統就職國宴選定位於台南的福爾摩沙遊艇酒店舉辦，國宴菜色總共有八道，展現親民特色。(記者劉學聖／攝影)
2024正副總統就職國宴選定位於台南的福爾摩沙遊艇酒店舉辦，國宴菜色總共有八道，展現親民特色。(記者劉學聖／攝影)

正副總統就職國宴今年首度離開台北，選定台南福爾摩沙遊艇酒店舉辦，國宴菜色昨天曝光，以「好料大員，有料台灣」為主題，展現出台灣五大族群（閩南、客家、外省、原住民、新住民）的風味與文化交織脈絡，並結合22縣市物產，呈現多元豐富的飲食文化 。

第16任正副總統5月20日就職，就職籌備會昨公布國宴菜色，台南市長黃偉哲與準總統府秘書長潘孟安揭曉菜單，共8道主菜，融入「民主包容、族群融合、地方特色、綠色永續、傳統創新、展望國際」六大關鍵詞。

第一、二道菜融合五大族群，分別為「永續啟航」以當季蔬菜拼盤搭配五大族群醬、「在地紮根」則是五大族群代表性小吃。第三至第七道菜分別為「南國醬滷」結合潮州滷水和台灣滷味、「客韻陳厚」竹筍菜脯雞湯、「原味純粹」刺楤黃錫鯛 、「老菜彌新」春梅排骨、「百年飄香」蝦仁飯，盡顯台灣美食的廣度與多樣性。

第八道「國際之光」甜點與水果，希望透過國宴菜色，讓國際賓客充分品味台灣美食魅力。除了八道主菜，台南霜淇淋店「蜷尾家」、甜點店「畬室」、「茶の魔手」珍珠奶茶，都將端上國宴餐桌。潘孟安說，國宴約70多桌，來賓主要以觀禮的外賓、駐台使節及國外祝賀團為主；珍珠奶茶讓台灣小吃名揚國際，一定要讓各國政要喝看看。

國宴主廚是曾操刀金馬獎晚宴、友邦總統國宴的福爾摩沙遊艇酒店總監楊福強、行政總主廚陳有華。飲食顧問團負責試吃提供意見，顧問團邀請知名台菜行家的山海樓行政主廚蔡瑞郎及主廚蕭勝章，以及米其林綠星餐廳EMBERS主廚郭庭瑋入列。

顧問團隊、美食評論員蔡珠兒說，這次國宴特色是用食材想菜單，並講台灣的故事，其次是族群融合，台灣菜好吃是因為歷來的移民帶來最好的家鄉味，今年國宴就以「當地風味、國際規格及當令食材」，傳達台灣族群社會的自由、活潑和開放，是有別於歷屆的特色。

原住民 移民

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