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氣球賽奪冠 高中生：讓世界看見台灣

台灣新聞組╱台北29日電
台灣高二生顏睿軍參加世界創意氣球大賽，以作品「鱷魚」榮獲「指定色：仙人掌綠」冠軍。(取材自臉書)
台灣高二生顏睿軍參加世界創意氣球大賽，以作品「鱷魚」榮獲「指定色：仙人掌綠」冠軍。(取材自臉書)

全球知名氣球公司Qualatex舉辦一年一度的創意氣球大賽，今年由台灣高二生顏睿軍在指定色氣球創作比賽中，以作品「鱷魚」榮獲「仙人掌綠色比賽」冠軍。對此，他開心在Threads直呼「未來還會繼續努力，讓世界看見台灣」，吸引5000多人按讚、200則回覆。

Qualatex舉辦的指定色創作比賽，規定創作者須使用指定顏色，並以長條形氣球為主，主題不限，讓參賽者自由發揮創意、技巧，今年指定色為黃綠、蔓越莓紅、羊絨白、仙人掌綠。近日，Qualatex官方粉絲專頁公布得獎資訊，台灣氣球藝術家顏睿軍在「仙人掌綠」比賽中奪下第一名殊榮。

顏睿軍表示，他目前是一名高二生，早前很想參加Qualatex舉辦的指定色氣球創作比賽，無奈疫情讓賽事停辦2年，直到去年年底在網路上看見恢復比賽的消息，自己便報名參加。

顏睿軍透露，在今年四種顏色的比賽中，自己總共參與了三場比賽，其中「仙人掌綠色比賽」以「鱷魚」拿到冠軍；「鸚鵡」則在「黃綠色比賽」拿下第三名。他興奮地說，相隔四年，台灣再次於氣球大賽中奪得冠軍，感謝一路上默默支持他的朋友們，「未來還會繼續努力，讓世界看見台灣」。

消息一曝光，吸引5000多人按讚、200則回覆，「你怎麼那麼厲害啦！重點還超可愛的啊，恭喜你」、「好厲害！也謝謝你再次讓世界看見台灣！」、「恭喜，台灣之光」、「好強，前三名就包辦了一、三名」、「這隻鱷魚好好看喔」。

氣球 疫情 Threads

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