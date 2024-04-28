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指光電揠苗助長 柯文哲：賴清德應誠實面對缺電危機

記者歐陽良盈／台北28日電
民眾黨主席柯文哲（中）出席台灣能源發展路徑與轉型論壇。(記者曾原信／攝影)
民眾黨主席柯文哲（中）出席台灣能源發展路徑與轉型論壇。(記者曾原信／攝影)

柯文哲昨天出席能源論壇，媒體問到對核電延役的態度，柯文哲說，執政者要提出方案，在野者是監督而已，「現在是看民進黨要怎麼處理，當家的人要先講他要怎麼處理，怎麼會是在野要替他擔憂怎麼做」，請準總統賴清德誠實面對台灣缺電危機。行政院長陳建仁表示，台灣能源發展朝正確道路上走，直到2030年都沒有缺電情況。

民眾黨昨天舉行「台灣能源發展路徑與轉型論壇」，邀請學者專家探討能源議題。柯文哲出席致詞，並於會前接受媒體聯訪。

柯文哲回覆媒體相關提問時表示，請賴清德誠實面對台灣缺電的危機，每一人都可能受到缺電影響，新政府上台前趕快檢討。他強調，其實大家心裡都有數該如何解決，現在是看民進黨如何處理。

柯文哲致詞表示，外界很關心核三是否延役，但若早一點布局，不只核三，連核一、核二都應該總體規畫。

柯文哲表示，他深深感受意識形態傷害國家，因為2025非核家園政策，政府擔憂電力可能不足，就要求光電、風電快速成長，已到揠苗助長的程度。

他說，為什麼光電弊案這麼多，因為政府投資大量金額把價錢拉高，讓綠能變成暴利行業，於是黑道、政商勾結全部跑進來。

陳建仁表示，對於缺電謠言，相關部會已對外說明多次、「有喙講甲無瀾」（台語，意指費盡唇舌），但柯文哲和在野黨人士持續造謠，提供不實消息，誤導國人，令人遺憾。

陳建仁表示，台灣從北到南6個發電廠增設燃氣機組，2030年累積發電容量增加900萬瓩（GW），相較預估增加用電量700萬瓩還要多，能源發展朝正確道路上走，直到2030年都沒有缺電情況。希望柯文哲和在野黨人士莫抹黑造謠造成恐慌。

柯文哲 賴清德 民進黨

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