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台失聯移工逾8.5萬人 勞動部擬祭重罰嚴懲非法聘雇和仲介

記者葉冠妤、李隆揆／台北26日電
失聯移工人數屢創新高，截至今年2月，失聯移工人數已累積逾8.5萬人，其從事工作多半為營造、農業等。圖為示意圖，與當事人無關。（本報資料照片）
失聯移工人數屢創新高，截至今年2月，失聯移工人數已累積逾8.5萬人，其從事工作多半為營造、農業等。圖為示意圖，與當事人無關。（本報資料照片）

失聯移工人數屢創新高，截至今年2月，在台移工75萬6831人，失聯移工卻累計高達8萬5229人。勞動部長許銘春昨赴立院社福及衛環委員會業務報告時表示，為加強嚇阻並嚴懲非法聘雇，勞動部擬修法加重非法聘雇、仲介罰鍰，從現行依每案裁罰，提高為依每人計算，其中非法媒介者最重開罰150萬元（台幣，下同，約4.6萬美元），且加重刑責。

依現行就服法，非法聘雇失聯移工，將針對雇主處以15萬至75萬元罰鍰，非法媒介者則處10萬至50萬元，意圖營利非法媒介者，將處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金。

許銘春表示，為加強嚇阻並嚴懲非法容留、聘雇及非法媒介外國人工作等行為，勞動部已擬具就服法部分條文修正草案，未來將針對非法雇用及非法媒介，由現行依每案裁罰，提高為依每人計算，並提高非法媒介罰鍰為三倍，從每案10萬至50萬元，提高至每人開罰30萬元至150萬元罰鍰，且加重刑責。

立委林淑芬表示，就服法條文裡，有關外國人聘雇跟管理的條文修法次數最多，30年修法高達16次，相對其他禁止就業歧視、就業促進等修正僅個位數，就服法架構是否符合促進就業的立法意旨？跨國勞動力、就業促進法規是否應脫鉤？

立委張啓楷質疑，勞動部說失聯移工人數已趨緩，但看數據變化，2021年3月到2022年8月，失聯移工人數像「沖天炮衝上去」，這段時間可能是受疫情影響，但最嚴重的是，人數衝上去後，近三年居高不下。

許銘春坦言，大部分失聯移工都在營造、農業居多，查緝權責在移民署，已加強查緝、鼓勵自動到案，移工失聯率最高是2022年的5.96%，去年降到4.2%；人數部分，失聯移工最多同樣也是2022年，單年度4.1萬人，但去年也已經降至3.1萬人，有信心後面會持續下降，包括移民署、勞動部等都會繼續努力。

對於加重處罰非法聘雇、仲介，不管是移工團體還是雇主團體都認為，無法解決結構性問題，懲罰雇主或移工都不合理。移民官則認為，現行法規對於工作場域負責人的監督力道不夠，如聘雇非法移工的工地工程，通常負責人只知道黑工暱稱及手機號碼，剩下就丟給查緝人員追查，移工被查緝到案後，對於雇主及仲介身分等，通常也拒不交代。

勞動部官員說，修正草案2019年已送至政院審議。但據了解，其他中央主管機關對加重處罰雇主有不同意見，草案擱置至今未送立法院。

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