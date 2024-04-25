監委查35年前舊案約談2小時 侯友宜：坦蕩蕩

新北市長侯友宜24日接受監委約詢，抵達監察院時，有民眾高喊加油，他轉身揮手致意。(記者邱德祥／攝影)

監察委員高涌誠、林郁容昨天上午約詢新北市長侯友宜 ，調查1989年發生的世台會總幹事羅益世回台遭強制驅逐出境案，時間約2個小時。侯友宜步出監院時表示，約詢是監委職權，他心中坦蕩蕩，接受監委對35年前歷史的詢問，也和監委說得很明白了。

侯友宜昨天上午結束市政會議後，搭車前往監察院，約上午9時30分抵達，下車後神情輕鬆，隨即在現場工作人員引導下進入監察院；侯友宜約在上午11時10分離開監察院，離去前接受媒體訪問表示，尊重監委職權，面對監委垂詢，他一一清楚說明。

但國民黨 主席朱立倫批評，針對35年前的個案，想打擊侯友宜，「這是一個民主國家，對剛剛完成總統大選的在野黨總統候選人，可以有的作為嗎？」國民黨新北市議員戴湘儀昨下午市政質詢時，也認為侯遭秋後算帳、政治追殺。

侯友宜表示，他心中坦蕩蕩、問心無愧，當初事件的印象早已模糊，但他只是率隊支援，「指揮官不是我」，監察院面對外界質疑，應該要有一個說法。

侯友宜說，當時他是轄區警察局刑事組長，是被臨時叫去支援的單位，「指揮官不是我」，支援的也只有少數幾個人，其他就是刑大負責。他接獲被約詢消息時，還是翻了當年報紙才知道有這回事，已跟監委說明來龍去脈。

他表示，檢視過去應該是要凝聚共識，不是製造更多對立與衝突，未來國家更好，才是應該共同努力的方向；國家進步、生活更好，這不是終點，而是要攜手往前走。

監委調查「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復（羅益世）等陳情案」，根據已故立委盧修一友人為其編纂的「盧修一和他的時代」一書，指控當年時任北市警中山分局刑事組長侯友宜為了逮人，竟強灌催淚瓦斯、噴辣椒水，將眾人逼出車外，隨後強押至桃園機場驅逐出境。

高涌誠表示，有兩張照片證據顯示，侯友宜有參與整起案件，執行強制驅逐出境過程，若他不找侯友宜釐清，才是失職。高說，他是接獲民眾陳情才重啟調查，沒有要追究侯友宜個人責任，並非政治追殺。

對於外界質疑，為何沒有約詢當時侯友宜的長官？高涌誠表示，約詢作業從現場的參與人員開始，未來也會約詢當時具有決策權的更高層警官、決策者，以達到還原真相目的。