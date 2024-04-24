犯保協會：9成6被害人家屬 反對廢除死刑

犯罪被害人保護協會律師陳淑貞指出，推動廢死在台灣民間引起相當的反彈和反感。(記者林孟潔／攝影)

憲法法庭昨開庭辯論死刑存廢，犯罪被害人保護協會律師陳淑貞主張死刑合憲。她說，訪查3年內開案的重大案件被害家屬，高達96.7%被害人家屬反對廢除死刑，比一般民調 來得高，廢死聯盟在台灣大力主張要廢死至今十幾年，主張廢死比率沒有增高，可見廢死推動在台灣民間引起相當的反彈和反感。

新北侯友宜 昨表示，司法是正義的最後一道防線，尤其自己的行為要自己負責，因為自己從基層辦案看過很多無數的被害者，因此反對廢死。目前死刑並沒有廢，還是要按照法令，才能夠維護司法正義。台北市長蔣萬安表示，因台灣民眾有超過7成是反對廢死，他認為憲法法庭要來討論廢死議題，有任何實質的討論思辨都是好事，但不應該倉促行事，就他個人意見，目前台灣沒有廢除死刑的條件。

陳淑貞說，歐盟 經過53年才廢死，台灣廢死之前沒和社會大眾溝通配套措施，死刑犯人權已有足夠保護，且被害者家屬9成反對廢死，「廢死可能是一道天邊彩虹」，希望良善的司法能妥善保護被害者及一般人人權。

陳淑貞表示，重大案件被害家屬被問及「有人說死刑剝奪犯罪者生命權，違反人權，您是否贊同？」不贊同者92.2。另外，70%的被害家屬認為縱使廢死也必須在監服刑不得假釋，並強制工作賠償被害人；75%不同意有精神障礙或心智缺陷者可不判死刑，縱使不判死也必須判無期徒刑並強制治療。家屬也認為死刑適用類型可限縮殺害至親親屬、幼童及預謀殺人或隨機殺人。

法務部檢察司長郭永發表示，生命權受憲法保障，但並非絕對；憲法列舉基本權仍可在法律保留、比例原則框架下限制，死刑不當然違反生命權保障或侵犯人性尊嚴。死刑不當然是酷刑，也不違反比例原則。

郭永發指出，極刑是不得不然的選擇；死刑適用範圍包括具體罪名、個案審判程序仍有審究是否符合平等原則，特別是法院量刑程序等，近5年來476件殺人確定判決中，僅有一件死刑定讞，顯見死刑案件審判程序嚴謹。