我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

逛Costco如尋寶 6個小秘密藏驚喜

預知死亡、和空氣握手 護士分享安寧病人臨終前六大現象

犯保協會：9成6被害人家屬 反對廢除死刑

記者林孟潔、王宏舜／台北24日電
犯罪被害人保護協會律師陳淑貞指出，推動廢死在台灣民間引起相當的反彈和反感。(記者林孟潔／攝影)
犯罪被害人保護協會律師陳淑貞指出，推動廢死在台灣民間引起相當的反彈和反感。(記者林孟潔／攝影)

憲法法庭昨開庭辯論死刑存廢，犯罪被害人保護協會律師陳淑貞主張死刑合憲。她說，訪查3年內開案的重大案件被害家屬，高達96.7%被害人家屬反對廢除死刑，比一般民調來得高，廢死聯盟在台灣大力主張要廢死至今十幾年，主張廢死比率沒有增高，可見廢死推動在台灣民間引起相當的反彈和反感。

新北侯友宜昨表示，司法是正義的最後一道防線，尤其自己的行為要自己負責，因為自己從基層辦案看過很多無數的被害者，因此反對廢死。目前死刑並沒有廢，還是要按照法令，才能夠維護司法正義。台北市長蔣萬安表示，因台灣民眾有超過7成是反對廢死，他認為憲法法庭要來討論廢死議題，有任何實質的討論思辨都是好事，但不應該倉促行事，就他個人意見，目前台灣沒有廢除死刑的條件。

陳淑貞說，歐盟經過53年才廢死，台灣廢死之前沒和社會大眾溝通配套措施，死刑犯人權已有足夠保護，且被害者家屬9成反對廢死，「廢死可能是一道天邊彩虹」，希望良善的司法能妥善保護被害者及一般人人權。

陳淑貞表示，重大案件被害家屬被問及「有人說死刑剝奪犯罪者生命權，違反人權，您是否贊同？」不贊同者92.2。另外，70%的被害家屬認為縱使廢死也必須在監服刑不得假釋，並強制工作賠償被害人；75%不同意有精神障礙或心智缺陷者可不判死刑，縱使不判死也必須判無期徒刑並強制治療。家屬也認為死刑適用類型可限縮殺害至親親屬、幼童及預謀殺人或隨機殺人。

法務部檢察司長郭永發表示，生命權受憲法保障，但並非絕對；憲法列舉基本權仍可在法律保留、比例原則框架下限制，死刑不當然違反生命權保障或侵犯人性尊嚴。死刑不當然是酷刑，也不違反比例原則。

郭永發指出，極刑是不得不然的選擇；死刑適用範圍包括具體罪名、個案審判程序仍有審究是否符合平等原則，特別是法院量刑程序等，近5年來476件殺人確定判決中，僅有一件死刑定讞，顯見死刑案件審判程序嚴謹。

民調 歐盟 侯友宜

上一則

新聞評論／可悲請辭秀 台電總經理只是廉價墊背

下一則

最接近廢死的世紀辯論 憲法法庭激辯5小時

延伸閱讀

台灣憲法法庭激辯廢死5小時 3個月內判決

台灣憲法法庭激辯廢死5小時 3個月內判決
美人權報告點名香港 中外交部：別對他國人權指手畫腳

美人權報告點名香港 中外交部：別對他國人權指手畫腳
布林肯訪中前夕發人權報告 再批中在新疆實施種族滅絕

布林肯訪中前夕發人權報告 再批中在新疆實施種族滅絕
美國對以軍疑似違反人權雙標？布林肯否認

美國對以軍疑似違反人權雙標？布林肯否認

熱門新聞

中國大使謝鋒在哈佛大學演講，在場下抗議的台灣女生被帶離場外。(擷自YouTube@自由亞洲電台)

中國大使謝鋒哈佛演講遇抗議 台灣女生被拖出場外

2024-04-21 11:20
莊姓男子（右）攀鳳凰山時墜谷受困10天，他切斷附近水管，村民因無水可用上山查看，發現他後通報119將他救出。圖／南投縣消防局提供

求生欲爆棚 台男墜谷困10天 1機智舉動救了自己

2024-04-21 16:49
針對桃園停電，經濟部長王美花表示與供電無關，希望大家就事論事，強調沒有缺電。(記者林俊良／攝影)

拆415限電炸彈 台電每度12元天價買電

2024-04-19 02:30
花蓮富凱飯店傾斜倒塌。記者王燕華／攝影

花蓮餘震不斷 統帥、富凱2大樓傾斜倒塌

2024-04-22 16:23
新竹市長高虹安。（報系資料照）

新竹市長高虹安涉貪今出庭 男友李忠庭作證

2024-04-16 20:00
花蓮整夜搖不停，市區富凱大飯店傾斜，縣府急宣布停班停課。(記者王思慧／攝影) 王思慧

花蓮一夜83震 氣象署曝餘震暴增原因 「只是剛開始」

2024-04-22 19:38

超人氣

更多 >
全美最佳高中冠軍異軍突起 昔日第1北維TJ高中排名慘跌

全美最佳高中冠軍異軍突起 昔日第1北維TJ高中排名慘跌
旅行指南Fodor評鑑 這5家是美國最棒的快餐店

旅行指南Fodor評鑑 這5家是美國最棒的快餐店
做這4件事 害你的房子貶值

做這4件事 害你的房子貶值
千鈞一髮 5部飛機差點在紐約甘迺迪機場相撞

千鈞一髮 5部飛機差點在紐約甘迺迪機場相撞
梅根、哈利在皇室內的間諜被抓到 王后卡蜜拉氣瘋？

梅根、哈利在皇室內的間諜被抓到 王后卡蜜拉氣瘋？