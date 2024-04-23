台智光不服解約 蔣萬安：啟動爭議調解

台北市長蔣萬安（左二）22日表示，市府接下來會跨局處啟動與台智光的爭議調解。(記者林麗玉／攝影)

台北市警用監視器傳輸費爭議，台智光上周五回函市府表達「不服」。市長蔣萬安昨表示，接下來會跨局處啟動與台智光爭議調解，同時也會與台灣主要電信業者洽談備援系統，希望監視器3M月租費回到公版費率1761元。台智光表示，會與市府調解，至於是否配合降至1761元，要看爭議調解結果。

蔣萬安本月8日宣布啟動終止警用監視器傳輸費專案費率作業，台智光於15天內說明期限倒數前，上周五發函市府表達「不服」。蔣萬安說，市府很早就成立跨局處爭議調解小組，會請台智光來開會協調。

蔣萬安說，市府同時也和台灣主要電信業者洽談備援系統，未來希望能夠回到母約的公版費率。如果台智光還是不理，母約月租費就是公版費率1761元，市府還是希望台智光來開會協調，盼達成共識，沒有達成之前，市府已跟主要電信業者洽談備援系統。

國民黨 議員游淑慧說，台智光當然有表達「不服」權利，不過因柯市府去訂一個超過母約費率的專案費率2200元，現在台智光當然會拿著柯文哲 簽訂的子約「要蔣萬安認」，不過蔣萬安的立足點，就是回歸母約。

民進黨 議員簡舒培則認為，蔣萬安啟動解約是「打假球」，想解決高月租費2200元的輿論壓力，只是要殺價，並非真要解決台智光合約不合理的問題；何孟樺認為，警察局網路費率雖占台智光營收的8成，但也有其他市府局處包下台智光營收的其中4%，市府各局處都應全盤檢視與台智光的合約內容、費率是否合理，以維市民權益。

民眾黨議員陳宥丞說，蔣萬安是「政治性解約」，大可不必，市府應面對問題，不要拿柯文哲的專約來政治解決，應該站在保障市民權益的立場，將前端解約原因、後端解約備援等，好好規畫。

台智光是否會以「斷訊」作談判籌碼？游淑慧認為，這樣台智光會損失更大，不僅會被求償，還有社會輿論壓力，未來爭議調解或訴訟也更不利，呼籲台智光不要有這種不智行為，尤其若斷訊危及BOT特許，市府是可將整個BOT許可廢掉。

游認為，台智光因有股東要交代，回函「不服」不意外，但「市府要戰，就一定要有備援系統」，據她了解，現在警察局正啟動與中華電信談備援，就看台智光要不要好來好去，如果不願意，未來雙方解約，台智光恐損失更大。