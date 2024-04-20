追悼過勞法官聲中 又有48歲女法官辦公室昏倒無意識

士林地院法官李昭然墜樓身亡，法官協會19日發起「白花追思運動」，士林地院院長彭幸鳴率同仁獻花，並在樹上繫黃絲帶，法官及檢察界有不少人到場哀悼。（記者李隆揆／攝影）

法官李昭然上周不堪工作壓力墜樓身亡，昨天頭七，法官協會昨天中午才發起「白花運動」，但傍晚卻傳出台灣高等法院民事庭陳姓女法官在其他法官辦公室研究案情，突然昏倒，失去生命跡象，緊急送往台大醫院急救，雖已恢復心跳，但截至昨晚仍未恢復意識。

48歲女法官是高雄人，司訓所40期結業，一名高院 同事表示，陳女「很拚」，每次早上停車時，幾乎都看到她早把車停好，早早就到法院。

同事表示，女法官的未結案數比起別人少很多，但這都是用勞力換來的，很訝異大家才為司法官過勞問題表達看法，傍晚傳出這樣的事。

除陳姓女法官外，承審立委集體收賄案的高院刑事庭法官蕭世昌，去年也一度失去呼吸心跳，心臟裝了三根支架救回一命。同事感慨，類似的事情接連發生，法官工作量的問題不能再不管。

嘉義地院周俞宏庭長昨天下午就在法官論壇寫下「給大院長（指司法院長許宗力）的一封信」，內容指出，不知道是因緣巧合還是冥冥中安排，七年前在您（許宗力）辦公室所做的這份訪談，明天剛好滿七年，訪談內容讓人熱血澎湃、看見希望，尤其您最後那句「我會把這個當作最核心的目標，努力往那個方向去進行」，令人動容。

但是，現實很殘酷，法官過勞的問題，七年過去了，依然無解，甚至不禁懷疑，您所提到司法滿意度從您上任的三成多，上升到近年的五成多，這個有感的進步，究竟是您睿智的政策之功，還是法官過勞換來的，任憑誰也理不清了。

士林地院法官李昭然（圖）墜樓身亡，法官協會19日發起「白花追思運動」，士林地院院長彭幸鳴率同仁獻花，並在樹上繫黃絲帶，法官及檢察界有不少人到場哀悼。（記者李隆揆／攝影）

李昭然昨天頭七，法官協會昨發起「白花追思運動」，士林地院院長彭幸鳴率領法院同仁獻花，並在樹上繫黃絲帶，法官及檢察界有不少曾與李昭然共事的人到場致意，現場一片哀戚，不少人鼻酸落淚，全台各級法院同步在中午12時哀默追悼，是台灣史上第一次法官們集體哀悼追思。

法官協會理事長沈方維表示，過勞的司法，無法提供良善司法服務，這與過勞的醫護，無法提供良善醫療服務的情形是一樣的，法官協會希望各界重視法官過勞問題。有法官坦言，司法高層因深思減少案源，勞工 權益可重視，為何司法官權利不能等同視之？

「法官之死」震驚社會，有法官說，目前法官審案壓力龐大，案量也比從前暴增許多，近年詐欺 案件氾濫，先前有檢警大感吃不消，其實法官也面臨同樣問題，「這案量是過去沒有的。」