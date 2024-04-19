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台北東區也跳電 藍委陳菁徽：大停電是未來夏季日常？

記者屈彥辰／台北即時報導
近期我國跳電、停電事件頻傳，昨晚台北市東區也同樣發生。國民黨立委陳菁徽今表示，大停電是未來夏季的日常？勸經濟部長王美花辭職下台，人民不要「王美花2.0」。(陳菁徽辦公室提供)
近期我國跳電、停電事件頻傳，昨晚台北市東區也同樣發生。國民黨立委陳菁徽今表示，大停電是未來夏季的日常？勸經濟部長王美花辭職下台，人民不要「王美花2.0」。(陳菁徽辦公室提供)

近期台灣跳電、停電事件頻傳，昨晚台北市東區也同樣發生。國民黨立委陳菁徽今表示，大停電是未來夏季的日常？勸經濟部長王美花辭職下台，人民不要「王美花2.0」。

陳菁徽說，錯誤的能源政策，難道大跳電、大停電就是未來夏季的日常嗎？桃園連續3天停電，下午停、晚上停、大白天也在停電，昨晚最繁華的台北市東區街頭也大停電。民進黨錯誤的能源政策造成多次全台大停電，是想讓台灣回到已經用火的時代嗎？

陳菁徽表示，每次停電，民進黨總是有千千萬萬種理由。這次桃園停電，王美花先說因為地震所以造成機組故障，後面幾次又說是配電設備損害，跟供電沒有關係，反正台灣就是沒有缺電。

陳菁徽批，王美花回答其實毫不意外，畢竟未來停電他們還有很多種說法。大家應該還沒忘記，去年的小動物背黑鍋部隊，松鼠、獼猴、蛇、白蟻，動物百科全書拿出來都念一遍，剛好跟去年台電的環境月題目一樣「生態電，共生共好」，出事就找生態小動物來扛就好。

陳菁徽說，王美花不敢承認台灣缺電，為什麼15日時，台灣備轉容量剩下2.8%，差點釀成北部大停電風暴，還要讓核電廠燒柴油、火力全開，且急Call有自用發電設備的企業加入發電，並且連台電總經理都承認，是用12元的天花板價買電。這都不是缺電，難道是台電太有錢了嗎？現在是怎麼樣，護國神山群除了要幫忙股市創新高之外，也要幫忙經濟部、台電發電嗎，再給幾個新封號好了，護台電神山、護經濟部神山？王美花外行領導內行，一點都不專業，難怪準總統賴清德不敢繼續用。

陳菁徽強調，王美花前幾天說，會趕快跟新任部長進行交接，王美花要「知所進退」，乾脆現在就辭職下台。不然剩下一個月，交接一大堆荒腔走板的錯誤政策方向，人民不要走了一個王美花，又來王美花2.0。

民進黨 賴清德 國民黨

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