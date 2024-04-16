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新聞評論／「我很累」法官之死 蔡政府務虛司改苦果

聯合報社論
日前法官墜樓引爆基層法官對司法院的不滿怒火，司法院長許宗力到士林地院關心慰問。(記者林伯東／攝影)
日前法官墜樓引爆基層法官對司法院的不滿怒火，司法院長許宗力到士林地院關心慰問。(記者林伯東／攝影)

士林地院一名優秀法官墜樓身亡，留下「我很累」的遺言；此一事件，掀開當今司法行政高層無能、導致基層法官過勞的真相。蔡總統上任時高喊司法改革，如今證明，8年改革多為務虛的空心口號。追根究柢，蔡總統好大喜功卻所用非人，司法院長許宗力貪戀權位卻欠缺執行能力，只留給社會一堆苦果。

李姓法官是在「國民法官」專庭服務，這是蔡政府任內重大變革之一。儘管該法官表現優異又熱情投入，但和其他認真的法官一樣，每天得面對無止盡的新增案件。除挑燈夜戰，假日加班因應龐大的結案壓力，並面對審判品質的自我要求，再加上行政管考，身心負擔備極沉重。

「我很累」，是基層法官的共同心聲，也是近年司法界爆出走潮的主因之一。過去7年，全台法院案件量成長兩成三，法官雖增百餘人，但不少法官人力被調到憲法法庭擔任研究工作，協助大法官的憲法判決。當法官集體工作負擔日益加重，行政管考一味要求結案速度，卻無視案件品質，這樣的司法改革怎能獲得人民信任？

面對法官之死，許宗力發出「給法官的一封信」回應司法過勞問題，竟還長篇大論夸談自己政績，讓許多法官「心涼」。有法官為此羅列歷任司法院長的作為數據對比，許宗力明顯墊底。更有法官在法官論壇發言，要求他效法「周處除三害」精神，下詔罪己。

司法院近幾年缺乏精準的評估政策，導致法官工作量不減反增；另一方面，投少數人所好的政策，也造成嚴重的勞逸不均問題。兩年前，司法院視為司改里程碑的「商業法院」成立；但上路4個月，卻出現7名法官「無案可審」的現象，還得下修案件進入門檻。同樣的，耗費數億元宣傳打造的國民法官法庭，當初估計1年約300案，結果卻連半數都不到。政策畫錯重點，評估失準，也導致資源錯置。

近幾年，大法官假人權之名，對案件的審理、量刑、假釋等，自行造法頻增繁瑣卻不切實際的要求，廣開訴訟名目，更創造海量案件。一名受刑人可以毫無節制地提出再訴訟，各審級法院常為同一當事人收到數百起案件，連憲法法庭也難逃其殃。孰令致之？司改國是會議曾要求司法院提出防杜濫訟之計，卻始終不見作為；相反的，因大法官積極造法，導致法官得處理許多冗長卻無意義的程序問題。

大法官此次成為基層法官開砲對象，主要是蔡總統任命的大法官一味漫談理想，更屢屢逾越立法權紅線自行造法。許宗力標舉美國聯邦最高法院某時期的「司法積極主義」，欲透過憲法判決主導制度的形成，讓大法官宛如太上皇般不斷指導立法、行政權，一再引發非議。憲法法庭的15名大法官，每年僅處理20件憲法判決，卻調用許多法官協助研究，除挪用基層人力，憲法判決還不時製造新問題。這批大法官想要留名青史，卻讓司法困境雪上加霜。

許宗力本身對司法實務外行，接下司改重擔卻不知病灶所在，欠缺識人之明卻積極部署自己親信之官位，導致其提拔的終審法院院長連爆醜聞。只想聽奉承之言的司法團隊，用7年時間證明自己無力解決司法沉痾，反製造更多問題。如今搞到法官輕生，引爆基層怒火卻還沾沾自得，豈不可悲！

蔡總統選擇眼中只見天邊彩虹、鄙視腳旁玫瑰的許宗力領導司改，結果是一敗塗地，不僅民眾不滿，連法官都懷疑司法的可信度是否提升。當基層法官都對許宗力怒言相向，這將成為他撕不掉的歷史標籤。(轉載自聯合報社論)

大法官 國是會議

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