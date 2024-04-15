「全台第一鮪」蘇澳籍漁船搶頭香 33歲他連莊破紀錄

捕獲第一鮪的蘇澳籍漁船再發668號，與去年捕獲第一鮪的再發68號漁船，船長都是33歲的李家豪；難得的是，接連兩年都是由他捕獲，創下蘇澳地區有史以來，首見的「連莊」紀錄。(記者戴永華／攝影)

進入鮪魚季，宜蘭縣蘇澳與屏東縣東港漁船爭搶全台第一鮪，最後由宜蘭蘇澳籍漁船再發668號拔得頭籌。該船半夜火速返港，今天上午黑鮪魚經專業測量鑑定，重達269公斤、活體捕捉，不但是蘇澳第一鮪，更是全國第一鮪，而且還創下「連莊」紀錄。

台灣黑鮪魚市場素有「北蘇澳、南東港」稱號，魚肉細嫩鮮美是老饕的最愛。本月初，漁船陸續出海捕捉，今天確定全國第一鮪出現在宜蘭。

捕獲第一鮪的蘇澳籍漁船再發668號，與去年捕獲第一鮪的再發68號漁船，船長都是33歲的李家豪；難得的是，接連兩年都是由他捕獲，創下蘇澳地區有史以來，首見的「連莊」紀錄。

李家豪今天顯得相當開心，他說，出海的第二天，船行到台日漁業協定的海域，船上有六名外勞出海，當時只知道捉到一條大魚，由於外勞沒抓過這麼大魚的經驗，大家手忙腳亂，花了一個多小時才把魚捕抓上船，發現是鮪魚，相當欣喜，馬上加速返航，終於搶得頭香。

漁會總幹事陳春生表示，首先進入蘇澳第一鮪門檻，必須符合四大要件，包括重達180公斤以上、活魚上鉤、蘇澳籍延繩釣漁船捕獲、4月1日以後捕到才算，今年蘇澳抓到的時間比東港早，所以是全國第一鮪。