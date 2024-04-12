台南知名「康樂街牛肉湯」 為何永久停業不轉讓

台南市「康樂街牛肉湯」傳出永久停業的消息，立委林俊憲在臉書貼文「憲在台南」曾拍攝請老闆娘來示範講解喝法，讓「3口湯、1口肉」的口訣和緣故可以一直留存下來。(取自林俊憲臉書)

台灣台南米其林必比登推薦「康樂街牛肉湯」是許多老饕的口袋名店，突然在臉書 發出「永久停業」消息，令顧客震驚和不捨，店家說，因老闆身體狀況不佳，決定將店收起來。立委林俊憲也在臉書貼文說自己吃了20多年，幾年前就傳出有意頂讓，但或許實在找不到合適接手的人選，這次真的要熄燈，「寧可保留好味道和好名聲」，這是台南人特有的堅持，「雖然不捨，但我們都懂」。

他提到「3口湯、1口肉」這是每一位康樂街牛肉湯的老饕都知道的口訣。老闆娘總是會不厭其煩地教每個第一次來的客人，3口湯、1口肉，讓味蕾先適應蔬菜高湯天然的鮮甜，從淡到濃，真正體會到食材的原味。這份講究，他一吃就是20多年。

因老闆身體狀況不佳，老闆娘想專心照顧老闆，本來就有歇業的打算，所以幾年前傳出頂讓消息，但或許實在是找不到能傳承的合適接手人選，這次真的要熄燈了。

林俊憲說，台南的許多小吃老店現在正面臨轉型期，有的順利交接給下一代，也有的像康樂街牛肉湯，或是前陣子的圓環頂菜粽一樣，老闆因為各種因素無法再營業，卻又不放心交給別人，於是索性歇業，讓好味道和名聲永遠留在饕客的記憶裡。「這是台南人特有的堅持，所以雖然不捨，但我們都懂。」