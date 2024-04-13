北市警強震斷網逾千筆 蔣萬安：不排除解除台智光母約

台北市長蔣萬安12日到市議會專案報告台智光案並答詢，表示未來不排除和台智光解除母約。（記者曾吉松／攝影）

台智光爭議不斷，北市議會昨專案報告，議員揭露0403地震 發生當天，台智光承作的北市警網路，共有1398筆斷網，平均每件斷網時間為34.8分鐘，最嚴重者更高達468分鐘。蔣萬安表示，警察局也有回報，有提供斷線回補機制、遇到突發狀況也有儲存功能，並直言「未來不排除解除母約」。

議會昨進行台智光案、震災後「大都更時代」專案報告，民進黨 議員林延鳳質詢指出，因地震斷網影響最嚴重的監視器所在地為中正區開封街一段78巷，斷網從早到晚，如果發生案件是沒有畫面的，台智光的母約精神是要提供更高品質、不會斷線的網路，但簽了子約 ，卻發生斷網400多分鐘。

她盤點1398筆斷網中，以「3M監視器專網」占最大宗，達1250筆，其次為「2M監視器專網」達101筆，其他則為47筆，「不是2M提升到3M可以確保安全嗎？」

蔣萬安說，警用監視器最重要是市民安全、維護治安和警員偵防勤務 ，速度品質都要符合警局需求，絕不容許斷線。林延鳳追問，這種品質滿意？不排除解母約？蔣萬安回應，法務局都有在準備，不排除解除母約。

昨議會也火藥味不斷，民進黨議員洪婉臻不滿蔣萬安4月6日才去南機場公寓309巷建物視察，距離大地震至少慢四天，蔣萬安反駁，第一時間通報是307巷建物處，也成立前進指揮所，預防性疏散。

洪婉臻連批，就是拖很久，蔣萬安反駁，沒有拖很久，「我上任後很積極」；洪反嗆，不用耍嘴皮子，蔣隨即動怒，不實的言論要澄清，不用刻意抹黑，「妳每一次都用不實言論，不能接受」。

雙方唇槍舌戰，副議長葉林傳頻頻說「不要吵、不要吵」仍無法制止，好言相勸「都為了民眾做事」，但直到質詢結束聲量仍很大。

接著民眾黨團四名議員黃瀞瑩、張志豪、陳宥丞、林珍羽上陣，針對台智光案連番猛攻，批蔣萬安牽拖前朝柯市府、害怕解母約，也不願全面公開任內所有合約，專案報告淪為打假球。蔣萬安回嗆，「不要亂貼別人標籤」，並且強調前天也問檢察官，議會需要索資，但檢方要求市府嚴守偵查不公開。

社民黨議員苗博雅說，除了台智光案，士北科案和京華城等案都要調查，三大案應同時送台北市廉政委員會立案，蔣萬安也允諾可以。