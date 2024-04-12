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普悠瑪花蓮出軌 落石處未列高風險 台鐵企工人心惶惶

台灣新聞組／台北12日電
普悠瑪擦撞落石出軌 製表／楊竣傑
普悠瑪擦撞落石出軌 製表／楊竣傑

花蓮餘震不斷，山區頻頻出現落石，台鐵四四五次普悠瑪號前晚於花蓮和平站南端擦撞到地震落石，第一車北邊兩軸出軌，車上146名乘客飽受驚嚇。台鐵企業工會表示，該地點早在5年前就曾發現落石，代表早已存在風險，由於花蓮餘震不斷，梅雨季又快來了，公司內人心惶惶，憂心下次沒這麼「幸運」，希望公司盡速提出計畫報告。

交通部長王國材說，該路段未列為高風險區，地震後已請台鐵增加邊坡評估路段；也會加速推動蘇花公路安全計畫。台鐵則說，將加強工程防護，同時盤點需一併加強路段。

花蓮強震後，台鐵公司董事長杜微曾分享，地震發生時，一列太魯閣號恰巧被落石告警系統擋在落石區外，立下大功。不料才時隔一周，一列普悠瑪號卻於和平站南端擦撞落石導致出軌，列車旁更還散落三塊落石，所幸無人傷亡，昨清晨恢復通車，此一意外也引發議論。

台鐵公司表示，落石路段上方有超過12公尺寬的台九線公路，緊接一道水泥及鋼軌圍欄，圍欄與軌道間又有4、5公尺緩衝區，研判因落石量大，擊壞阻隔侵入路線。

台鐵勞工董事、台鐵企業工會秘書吳長智直言，這件事真的「滿嚴重」，該路段距離地震首日發現落石地點僅六百公尺，照理說應也是風險範圍，且該地點在2019年夜間也曾發現落石，代表早已存在風險。儘管台鐵在非封閉與公路交界處都有做防護系統，但從幾年前的落石就可以得知，該防護高度不足以阻擋落石。

吳長智強調，有些路段在地震第一時間未發現落石，但不代表沒風險，司機員群組紛紛表示駕駛該路段很緊張，一次載這麼多旅客的安全壓力很大，希望公司盡速提計畫報告。

王國材說，出軌處台鐵評估屬於相對穩定區域，目前台鐵已設置26處落石告警系統，後續還要增設38處，地震後已請台鐵巡查邊坡，重新評估是否再增加告警系統，交通部會支持經費。台鐵公司則說，後續將加強該路段鋼軌柵欄，在工程完成前，列車行經該路段皆降速為60公里慢行。

台鐵 地震 勞工

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