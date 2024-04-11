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BNT採購破局 林全：衛福部給不可能的任務致報價太高

記者林孟潔／台北11日電
東洋藥品董事長林全（圖），10日下午因陳時中告吳子嘉案被傳喚為BNT疫苗採購作證。（記者曾原信／攝影）
東洋藥品董事長林全（圖），10日下午因陳時中告吳子嘉案被傳喚為BNT疫苗採購作證。（記者曾原信／攝影）

美麗島電子報董事長吳子嘉在政論節目稱「蘇貞昌政府、陳時中部長靠疫苗A了1億美元」，被陳時中提告求償1000萬台幣（約31萬美元）；台北地方法院昨傳東洋藥品董事長林全作證，林全說，衛生福利部當時提出欲購買200萬劑疫苗，東洋報價每劑為78.36美元，價格確實太高，社會不會接受，「要是我在行政院也不會同意」。

林全表示，東洋和衛福部洽談時，從未主動提報數量和金額，期間衛福部希望東洋提供正式授權，但取得正式授權，必須先給付約5000萬美元權利金，公司無法同意；事後BNT公司提供效期兩周的短期授權書，衛福部在授權效期最後一天，口頭給出150萬至200萬劑的採購數量，東洋以此向上海復星要求報價，上海復星仍要求以1000萬劑為基礎計算權利金，再加上冷鏈設備，成本非常高。

林全當庭提出東洋給衛福部的公文，說明當時疫苗成本加上權利金、冷鏈費用，報價是每劑78.36美元，價格確實太高，「不用說衛福部，要是我在行政院也不會同意」，最終協商不成的關鍵原因，即是價格很離譜。

至於吳子嘉委任律師提出一份聲稱為BNT和衛福部之間的草約，內容記載數量為3000萬劑，金額每劑28至32美元；林全證稱，沒有看過這種價格，時任東洋總經理施俊良曾向他提到，但他認為3000萬劑是BNT最大產能，數量及金額則是上海復星單方面期待。

為何終止協商後會認為東洋「被吃豆腐」，林全說，協商終止後被各界批評，媒體詢問，時任衛福部次長回應「沒有授權書有什麼好談的」，這句話讓他很不高興；東洋是一番好意，也有拿到短期授權，東洋不可能在沒有談妥數量、金額狀況下，先付5000萬美元拿正式授權，「衛福部拿不可能的任務給我們」。

林全最後指出，東洋首次發布重訊時，股票交易量由每日200張暴增到2000張，因此請櫃買中心調查，他認為公司同仁應不會內線交易，但檢調突約談十幾位同仁和眷屬；他認為「真正內線交易的人還沒有抓到」，等待調查結果。

疫苗 BNT 陳時中

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