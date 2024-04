官網未更新...波蘭人為太魯閣遠渡重洋 抵花蓮才知無限期封園

0403大地震,造成太魯閣國家公園內多處落石坍塌,園內小錐麓、得卡倫、砂卡礑等步道受創嚴重,中橫公路柔腸寸斷。(記者劉學聖/攝影)

太魯閣國家公園是世界級景點,因0403花蓮大地震 柔腸寸斷,太魯閣國家公園管理處日前宣布無限期封園,震撼各界。然而,官網英文版顯示封園只到昨天,日文版更停留在4月2日,完全無地震資訊,有波蘭籍遊客為看太魯閣美景遠渡重洋,抵花蓮下榻旅館,才知封園,一時間也不知道該何去何從。

太魯閣常常是國際旅客首選,封園重創花蓮觀光 ,地震發生時,許多外籍遊客在太魯閣山區受困,迄今還有新加坡 夫妻疑似在砂卡礑步道內失聯,外交部4月4日曾統計,光在花蓮地區獲救的外籍人士,就高達71人。

太魯閣國家公園管理處官網英文版,最後一次更新是本月3日公告,因地震關閉至7日,「Taroko National Park will be closed from April 3 to April 7, 2024.」。(取材自太管處官網)

太管處4月6日公告,因公路尚未整修開通、餘震不斷,修復期程目前無法預估,未來評估園區安全狀況後,將另行公告開放時間。但官網英文版,最後一次更新是本月3日公告,因地震關閉至7日,「Taroko National Park will be closed from April 3 to April 7, 2024.」。

兩名波蘭籍遊客為到太魯閣景點,下飛機後,前天行程先抵台北,昨天再趕往花蓮,就為了看世界級美景,但下榻旅館一問櫃台人員,才得知因地震封園,開放時間未知,他們拿出手機看官網英文版公告,直呼「明明只說封園到4月7日」。

他們首次造訪台灣,原本打算今天要去太魯閣觀光,在被告知無法去太魯閣後,難掩失望,但在走廊上遇到台灣遊客還是熱情打招呼,也訝異地說「土耳其去年地震,屋垮一堆,罹難3萬多人,但從台北到花蓮,卻未看到同樣狀況……」,緊張問會不會連巴士都沒開,聽聞真的無法上山後,最後無奈接受事實,對於臨時要找景點走訪摸不著頭緒。

太魯閣國家公園管理處日前宣布無限期封園,但是官網英文版顯示封園只到7日,日文版更停留在4月2日,完全無地震資訊。(取材自太管處官網)

太魯閣官方網站日文版,更只有2日的橋梁塗裝工程封路的公告,就連地震資訊都沒有,使得外籍遊客無法第一時間得到資訊。

旅館業者表示,昨晚外國遊客看到官網公告,只寫4月3日至7日關閉,但沒有後續更新,使得他們以為可以去太魯閣。現場也提醒兩人當地太危險,砂卡礑步道都封閉了,頂多只能遠處觀看。

花蓮旅遊以戶外大自然為主,近期餘震頻繁,遊客非必要勿前往山區,可改走七星潭等景點。不過,旅館業者說,下雨會有諸多受限,建議可以走室內行程,例如新開幕的「將軍府1936園區」、「花蓮文創園區」。